El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves, en Bogotá, el nombramiento de Marco Fidel Acosta Rico como nuevo director del Fondo Nacional del Ahorro.

Marco Fidel es un politólogo, teólogo y dirigente político colombiano con una amplia trayectoria en el sector público, la docencia y el liderazgo de movimientos sociales. Nació en la ciudad de Bogotá y su carrera profesional se ha enfocado en la gestión pública, la seguridad ciudadana y la representación política desde una perspectiva centrada en la familia y el servicio comunitario.

En cuanto a su formación académica, Acosta Rico es politólogo con énfasis en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con un Máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina otorgado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y además es Teólogo egresado de la Universidad Bautista de Cali.

En el ámbito de la gestión y la seguridad, ejerció como asesor de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia. De igual manera, se ha desempeñado en el área académica como docente en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional "Miguel Antonio Lleras Pizarro", impartiendo cátedras de Política Pública y Gestión Pública de la Seguridad en diplomados especializados en seguridad ciudadana y gestión local.

Su recorrido político está fuertemente vinculado a la consolidación del partido Colombia Justa Libres, donde se desempeñó como uno de sus fundadores, coordinador ejecutivo y miembro de su Consejo Directivo. Durante su paso por el Congreso de la República, trabajó como coordinador ejecutivo de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador John Milton Rodríguez y participó activamente como miembro del Comité Promotor del Referendo Provida en el país.

Posteriormente, fue elegido concejal de Bogotá en dos periodos consecutivos por la colectividad Colombia Justa Libres, primero mediante la lista cerrada de la colectividad en 2019 y ratificado con votación propia en los comicios de 2023. Previamente, en 2018, integró la lista al Senado de la República por ese mismo partido y en 2011 aspiró a ser edil de la localidad de Usaquén.

Su amplio perfil técnico, académico y legislativo le permite asumir ahora la dirección del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), una de las instituciones clave para el fomento de la vivienda y la administración de cesantías de los trabajadores colombianos.