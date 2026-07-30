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¿Quién es Sandra Bessudo, nueva directora de Parques Nacionales Naturales?

La ambientalista colombo-francesa cuenta con más de tres décadas de experiencia en la conservación de ecosistemas marinos y el estudio de especies.
Sandra Bessudo
Créditos:
Fundación Mapelo

Al término de una reunión de empalme territorial con Cundinamarca, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció nuevos nombramientos para su Gobierno. Entre las designaciones se encuentra Sandra Bessudo, quien asumirá la dirección de Parques Nacionales Naturales.

Bessudo es una ambientalista colombo-francesa, hija de padre francés y madre belga, que realizó estudios relacionados con las ciencias de la vida y de la tierra en Francia.

Es fundadora y directora de la Fundación Malpelo, organización desde la cual ha participado en la ampliación del área marina protegida alrededor de la isla y en las gestiones que permitieron su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Durante más de tres décadas, su trayectoria se ha concentrado en la conservación de ecosistemas marinos, la investigación de especies y la gestión de áreas protegidas.

Experiencia en el sector público

Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, Bessudo se desempeñó como alta consejera presidencial para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, el Agua y el Cambio Climático. Desde ese cargo participó en la articulación de la política ambiental entre las entidades del Gobierno y las corporaciones autónomas regionales

En enero de 2012 asumió la dirección de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, entidad encargada de coordinar los recursos y programas de cooperación internacional no reembolsable que recibe y ofrece el país.

Los retos que tendrá en el cargo

Durante la campaña presidencial, Bessudo apareció en un video junto a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. La grabación, realizada en el páramo de Chingaza, abordó el fracking, una de las propuestas más controvertidas del candidato por sus posibles impactos ambientales.

En el video señalaron que esta técnica podría aplicarse con tecnología adecuada, controles estrictos, monitoreo de las fuentes de agua y lejos de ecosistemas sensibles. La publicación, sin embargo, generó críticas de sectores políticos, ambientales y académicos, que cuestionaron la posibilidad de desarrollar un “fracking sostenible” en Colombia.

Este debate podría convertirse en uno de los principales desafíos de su gestión. A ello se suman otros problemas que enfrenta Parques Nacionales, como la deforestación, la minería ilegal, la ocupación de áreas protegidas, los conflictos con las comunidades y las limitaciones presupuestales.

Bessudo también deberá buscar un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y las necesidades de las poblaciones que habitan o dependen de estos territorios.

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