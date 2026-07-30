El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Ayerbe Pino como próximo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad responsable de los principales proyectos de transporte desarrollados mediante concesiones y asociaciones público-privadas en Colombia.

Ayerbe tuvo un papel visible durante la campaña presidencial como gerente del equipo de De la Espriella en Bogotá. Desde esa posición participó en la coordinación de actividades territoriales, reuniones con dirigentes y recorridos por diferentes localidades de la capital. Medios nacionales también lo han identificado como empresario y como uno de los encargados de organizar la campaña en la ciudad.

De la gerencia de campaña a la ANI

Durante la campaña, sus redes sociales estuvieron dedicadas principalmente a divulgar las actividades de Abelardo de la Espriella, promover encuentros con simpatizantes y mostrar el trabajo de la estructura política en Bogotá.

Las publicaciones registran recorridos por barrios, reuniones con equipos locales, convocatorias a eventos y mensajes dirigidos a distintos sectores de la ciudad. En varias de estas piezas fue presentado como el responsable de la Gerencia de Bogotá y como uno de los coordinadores de la movilización electoral en la capital.

A diferencia de otros integrantes anunciados para el próximo Gobierno, hasta ahora no se ha divulgado públicamente una hoja de vida detallada de Ayerbe. Tampoco se conocen de manera amplia datos verificados sobre su formación académica, las empresas con las que ha estado vinculado o su experiencia específica en la estructuración de proyectos de infraestructura.

Por esa razón, el principal antecedente público relacionado con su designación es su trabajo político y organizativo en la campaña presidencial de De la Espriella.

¿Qué es la Agencia Nacional de Infraestructura?

La ANI es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Transporte. Su función es planear, estructurar, contratar, administrar y evaluar proyectos de infraestructura pública que se desarrollan principalmente mediante concesiones y asociaciones público-privadas.

Su campo de acción incluye proyectos de carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. La agencia no es la encargada de todas las obras de transporte del país: su competencia se concentra especialmente en la infraestructura concesionada, mientras que otras entidades, como el Invías, administran proyectos de obra pública y vías no concesionadas.

La presidencia de la ANI dirige la política general de la entidad y supervisa sus proyectos y contratos. También debe velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios y por la continuidad de las obras que se encuentren en estructuración, construcción, operación o mantenimiento.

Ayerbe deberá asumir el manejo de contratos relacionados con corredores viales, terminales aéreas, infraestructura portuaria y proyectos férreos. Su llegada se concretará una vez comience el nuevo Gobierno y sea formalizado su nombramiento.