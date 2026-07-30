Cumplir con el régimen de Precios de Transferencia va mucho más allá de presentar una declaración. Las inconsistencias suelen comenzar con errores pequeños que pasan desapercibidos y, con el tiempo, se convierten en ajustes tributarios, sanciones o requerimientos de la DIAN.

Estas son las señales de alerta que toda compañía con operaciones con vinculados económicos debería revisar hoy.

Señales de alerta

No identificar qué operaciones están sujetas al régimen de Precios de Transferencia, ni si aplica la Declaración Informativa o la documentación comprobatoria (Informe Local, Maestro y País por País).

No contar con contratos, estudios o soportes suficientes para las operaciones con vinculados.

Diferencias entre la declaración de renta, la información financiera y el estudio de Precios de Transferencia.

Ausencia de una segmentación financiera que permita analizar correctamente las operaciones con vinculados.

Ajustes de Precios de Transferencia no reflejados de forma consistente en la declaración de renta y la documentación comprobatoria.

No revisar cada año si cambiaron las obligaciones aplicables (ingresos, patrimonio o volumen de operaciones con vinculados).

Códigos de responsabilidad 18 y 26 desactualizados en el RUT.

Ignorar estas señales puede generar

Sanciones por incumplimiento de las obligaciones formales.

Ajustes en la renta líquida y un mayor impuesto a cargo.

Cuestionamientos del análisis económico y procesos de fiscalización por parte de la DIAN.

Riesgos reputacionales y mayores costos en una auditoría tributaria.

La pregunta ya no es únicamente si debe cumplir con las obligaciones de Precios de Transferencia, sino si cuenta con la documentación y el sustento económico que respaldan sus operaciones ante una eventual revisión de la DIAN.



Una hoja de ruta para anticiparse

Anticiparse a estos riesgos no depende únicamente de cumplir un requisito formal, sino de contar con un acompañamiento experto que permita:

Revisar de manera oportuna si su compañía está obligada a cumplir con el régimen de Precios de Transferencia, antes de que sea la DIAN quien lo advierta.

Preparar con suficiente anticipación la Declaración Informativa y la Documentación Comprobatoria (Informe Local, Maestro y País por País), evitando el afán de última hora frente a los vencimientos de septiembre y diciembre.

Diseñar y documentar políticas de Precios de Transferencia que reflejen fielmente la realidad económica y operativa del negocio, no solo un requisito de papel.

Enfrentar con solidez técnica y documental cualquier requerimiento o proceso de fiscalización de la DIAN, sin improvisar sobre la marcha.

Contar con acompañamiento especializado en esta materia no debería verse como un gasto adicional, sino como una inversión en tranquilidad, en la solidez financiera de la compañía y en su reputación frente a terceros.