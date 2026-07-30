Natalia Reyes recordó el difícil parto de su hija y denunció haber vivido violencia obstétrica

Natalia Reyes abrió su corazón para hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida personal. En una reciente entrevista, la actriz colombiana recordó el nacimiento de su hija Isla y aseguró que durante ese proceso fue víctima de violencia obstétrica, una experiencia que, según sus palabras, la llevó a enfrentarse a un sistema de salud que calificó como "frío, antiguo e inhumano".

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La protagonista de producciones como Terminator: Dark Fate explicó que su deseo inicial era tener un parto natural en casa, en la zona insular de Cartagena donde reside junto a su esposo, el director Juan Pedro San Segundo.

Con ese objetivo preparó un plan de parto, recibió acompañamiento profesional e incluso presentó un derecho de petición para que se respetaran sus decisiones en caso de ser trasladada a una clínica.

Sin embargo, las circunstancias cambiaron por completo. Después de permanecer más de 60 horas en trabajo de parto y debido a complicaciones, tuvo que ser trasladada en lancha hasta un centro médico en Bocagrande, donde finalmente fue sometida a una cesárea. Fue allí donde, según relató, vivió situaciones que considera hicieron parte de la violencia obstétrica.