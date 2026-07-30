Más déficit, tutelas y alertas: el panorama del sistema de salud que deja Petro

El sistema de salud colombiano cerraría el periodo 2022-2026 con graves problemas financieros, mayores dificultades de acceso para los pacientes y nuevas alertas de salud pública, de acuerdo con el informe Corte de cuentas al sector salud 2022-2026, elaborado por Así Vamos en Salud.

El informe señala que el déficit acumulado de las EPS pasó de $2,33 billones en 2022 a $18,7 billones en mayo de 2026. Aunque el presupuesto del sector aumentó un 55,7 %, los recursos no fueron suficientes para cubrir los gastos. En 2025, por cada $100 que recibieron las entidades, gastaron cerca de $109 en la atención de los pacientes.

La situación de las EPS intervenidas es especialmente crítica, pues sus deudas equivalen a casi tres veces el valor de sus bienes y recursos. El documento también advierte que no existen reportes financieros oficiales de la Nueva EPS para 2024 y 2025, por lo que no es posible conocer con precisión el tamaño de sus pérdidas.

Más usuarios acudieron a quejas y tutelas

Las dificultades del sistema también se reflejan en la atención. Las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 79 %, mientras que las tutelas relacionadas con salud se duplicaron y llegaron a 312.573.

Además, la atención ambulatoria se mantuvo prácticamente estancada, pese al aumento de la población. Para los usuarios, esto se traduce en mayores obstáculos para acceder a consultas, medicamentos, procedimientos y tratamientos.

Aumentaron algunas enfermedades prevenibles

El informe también alerta sobre el crecimiento de enfermedades transmisibles. En 2024 se registraron 320.982 casos de dengue y 127.600 de malaria. La fiebre amarilla pasó de no registrar casos en 2022 a presentar 125 contagios y 46 muertes en 2025. La tosferina también aumentó de 110 a 1.207 casos durante el mismo periodo.

En vacunación persisten grandes diferencias entre regiones. Mientras Bogotá alcanzó una cobertura del 99,32 % con la vacuna pentavalente, Vichada llegó solo al 52,94 %. La tasa de sífilis congénita, por su parte, subió a 4,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, nueve veces por encima de la meta nacional.

El modelo de salud de los docentes también está en déficit

El sistema de atención del magisterio presenta un gasto superior a sus ingresos. El patrimonio del FOMAG pasó de un saldo positivo de $1 billón en 2022 a un déficit de $3,01 billones en 2025. Esta situación genera preocupación por la continuidad y oportunidad de la atención para docentes y sus familias.

Un sistema bajo presión

Así Vamos en Salud concluye que el próximo Gobierno recibirá un sistema con graves problemas financieros, pérdida de confianza, dificultades de acceso y varias alertas epidemiológicas.

El principal reto será garantizar los recursos necesarios y evitar interrupciones en la entrega de medicamentos, tratamientos y servicios, especialmente para los pacientes con enfermedades de alto costo o que requieren atención permanente.