"Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos". Con estas palabras, Abelardo de la Espriella rechazó contundentemente el crimen de María Camila Potosí y el hallazgo de su bebé.

El mandatario anunció que en el Consejo de Ministros designados dará la instrucción para que su Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de menores, buscando "que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan", e insistió en que el cuidado y la prevención deben ser la prioridad, lo cual "incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio".

Estas declaraciones se dan en el contexto de la reciente investigación por la desaparición y posterior asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación y fue vista por última vez el pasado 16 de julio.

En una zona boscosa de Cali, el CTI de la Fiscalía halló los restos de un bebé de aproximadamente ocho meses, los cuales se encuentran en Medicina Legal para confirmar su identidad y esclarecer las circunstancias del hecho. Por este caso, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron en Cali y Tuluá a cinco personas que serían judicializadas por delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Entre los detenidos está la mujer que transportó a la víctima en una motocicleta el día de su desaparición, además de cuatro hombres. En los operativos también se incautaron teléfonos celulares y motocicletas que serán analizados como evidencia.

El proceso también ha estado marcado por los detalles revelados por Carlos Rincón, expareja de la principal sospechosa, quien aseguró que él y su familia entregaron a la mujer a las autoridades en la estación de Policía de Meléndez tras comenzar a sospechar de su vinculación con el caso.

Rincón relató que la mujer no regresó a dormir la noche en que desapareció María Camila y que reapareció al día siguiente "como si nada". Además, explicó que empezaron a dudar de sus afirmaciones sobre un supuesto embarazo cuando se confirmó que la bebé que esperaba la víctima no fue hallada en su cuerpo, señalando también que en el pasado ella le había dicho que había perdido un bebé en un proceso que llevó en solitario.