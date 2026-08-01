Carro bomba estalla frente al comando de Policía en Cúcuta

Un camión bomba explotó en la madrugada de este sábado 1 de agosto frente al comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando al menos 10 personas heridas y generando una fuerte movilización de las autoridades. De acuerdo con el reporte preliminar, entre los lesionados hay siete uniformados de la Policía Nacional, quienes reciben atención médica.
La detonación ocurrió cerca de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad. Tras la explosión, las autoridades restringieron el paso por el sector y desplegaron unidades antiexplosivos y organismos de socorro para asegurar el área y verificar posibles riesgos adicionales.
Hasta el momento no se ha establecido oficialmente quiénes serían los responsables del atentado. Sin embargo, las autoridades adelantan las primeras labores de inspección y recolección de pruebas para determinar cómo ocurrió el ataque y esclarecer los hechos.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció la suspensión de su agenda oficial para liderar un consejo extraordinario de seguridad junto con la Fuerza Pública y las autoridades locales, con el fin de evaluar la situación y definir nuevas medidas para la ciudad.
Por su parte, el senador Wilmer Carrillo aseguró que este sería el tercer ataque contra la Policía en menos de una semana en el departamento y expresó su solidaridad con los uniformados, sus familias y la comunidad afectada por la explosión.
El atentado se produce en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Norte de Santander, donde durante los últimos meses se han registrado varios ataques con explosivos y acciones armadas contra la Fuerza Pública en corredores estratégicos del departamento.