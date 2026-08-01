Carro bomba estalla frente al comando de Policía en Cúcuta

Un camión bomba explotó en la madrugada de este sábado 1 de agosto frente al comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando al menos 10 personas heridas y generando una fuerte movilización de las autoridades. De acuerdo con el reporte preliminar, entre los lesionados hay siete uniformados de la Policía Nacional, quienes reciben atención médica.

La detonación ocurrió cerca de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad. Tras la explosión, las autoridades restringieron el paso por el sector y desplegaron unidades antiexplosivos y organismos de socorro para asegurar el área y verificar posibles riesgos adicionales.