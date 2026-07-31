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Colombia

Defensoría registró 410 casos de reclutamiento de menores durante 2025

Más de la mitad de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, la entidad advirtió que la cifra real podría ser mayor.
Manos Rojas
Créditos:
UBPD

La Defensoría del Pueblo registró 410 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes durante 2025, a través de la herramienta habilitada por la entidad para reportar estos hechos.

La cifra refleja la grave situación que enfrentan cientos de menores en zonas del país donde operan grupos armados. Sin embargo, la Defensoría advirtió que el número real de víctimas podría ser mayor.

De los casos conocidos, el 57 % correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 43 % afectó a niñas y adolescentes. Además, más de la mitad de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas. El 6 % correspondía a población afrocolombiana y el porcentaje restante no se identificó como parte de algún grupo étnico.

¿Quiénes estarían detrás de estos casos?

Según la información recopilada, el Estado Mayor Central fue señalado como el grupo presuntamente responsable de la mayor cantidad de casos registrados durante 2025.

La Defensoría recordó que esta práctica separa a los menores de sus familias, interrumpe su educación y pone en riesgo su vida, su integridad y sus proyectos de futuro.

La cifra podría ser mucho mayor

La entidad explicó que muchas familias no denuncian por miedo a represalias, amenazas o por el control que ejercen los grupos armados en sus territorios. Por esta razón, los casos registrados no representarían la totalidad del problema.

Ante esta situación, la Defensoría pidió fortalecer la protección de los menores en sus hogares, colegios y comunidades. También exigió a los grupos armados detener el reclutamiento y permitir que las víctimas regresen de manera segura con sus familias.

Reclutamiento infantil
Defensoría del Pueblo
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