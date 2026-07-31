Defensoría registró 410 casos de reclutamiento de menores durante 2025

La Defensoría del Pueblo registró 410 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes durante 2025, a través de la herramienta habilitada por la entidad para reportar estos hechos.

La cifra refleja la grave situación que enfrentan cientos de menores en zonas del país donde operan grupos armados. Sin embargo, la Defensoría advirtió que el número real de víctimas podría ser mayor.

De los casos conocidos, el 57 % correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 43 % afectó a niñas y adolescentes. Además, más de la mitad de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas. El 6 % correspondía a población afrocolombiana y el porcentaje restante no se identificó como parte de algún grupo étnico.