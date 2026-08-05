Quién es el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña?

El general que hizo de la inteligencia su mejor arma y ahora asume el mayor reto de su carrera

Hay generales que construyen su nombre desde los micrófonos y otros que prefieren hacerlo desde las salas de inteligencia, donde las decisiones se toman en silencio y los resultados hablan por sí solos. Jesús Alejandro Barrera Peña pertenece a esa segunda generación de oficiales: la de quienes dedicaron su carrera a seguir el rastro de las organizaciones criminales antes de que el país conociera sus golpes.

Oriundo de Casanare y formado en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, Barrera encontró muy temprano su vocación en la inteligencia policial. Mientras otros oficiales recorrían el camino tradicional del mando territorial, él fue consolidándose en unidades especializadas que perseguían a las estructuras más peligrosas del narcotráfico y el crimen organizado.

Su paso por la DIJIN y posteriormente por la Dirección de Inteligencia Policial lo convirtió en uno de los hombres con mayor conocimiento sobre las redes criminales que durante décadas financiaron la violencia en Colombia. Participó en la planeación de operaciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, organizaciones dedicadas al narcotráfico y estructuras transnacionales que operaban dentro y fuera del país. Su nombre nunca buscó protagonismo, pero dentro de la institución era reconocido como uno de los cerebros detrás de muchas de las operaciones más importantes de la última década.

Barrera también integró los equipos que fortalecieron la cooperación internacional con agencias europeas y estadounidenses, convencido de que el crimen organizado dejó hace mucho de ser un fenómeno exclusivamente colombiano. Esa visión le permitió construir relaciones estratégicas que hoy siguen siendo fundamentales para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y las redes criminales internacionales.

Cuando asumió la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental encontró otro frente de batalla: las economías ilegales que destruyen los recursos naturales del país. Bajo su liderazgo se reforzó la lucha contra la minería ilegal, la deforestación, el tráfico de fauna silvestre y la ocupación criminal de parques nacionales, entendiendo que detrás de esos delitos estaban las mismas organizaciones que financiaban el narcotráfico y la violencia rural.

En 2022 su carrera se detuvo abruptamente con la renovación de la cúpula policial ordenada por el gobierno de Gustavo Petro. Como muchos de los generales con mayor experiencia operativa, fue llamado a calificar servicios antes de culminar el ciclo que varios consideraban natural dentro de la institución. Su salida fue interpretada por numerosos sectores como la despedida de una generación de oficiales que había liderado los principales golpes contra las estructuras criminales del país.

Hoy su regreso representa mucho más que un cambio de nombres. Simboliza la apuesta por devolverle a la Policía un liderazgo cimentado en la inteligencia, la experiencia operacional y el conocimiento profundo del crimen organizado. En un momento en que las organizaciones ilegales son más sofisticadas, más violentas y con mayor capacidad económica, Barrera tendrá la responsabilidad de demostrar que la inteligencia sigue siendo la herramienta más poderosa del Estado para anticiparse al delito y recuperar la autoridad.