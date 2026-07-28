La construcción colombiana llega a un momento decisivo. En el país hay 577.000 viviendas en desarrollo, inversiones cercanas a $206 billones y alrededor de 4,7 millones de empleos directos e indirectos vinculados a una cadena que necesita recuperar dinamismo.

Ese será el contexto de Expocamacol 2026, la feria que reunirá en Medellín a constructores, inversionistas, arquitectos, ingenieros, desarrolladores y proveedores para medir el pulso de una de las actividades con mayor impacto sobre la economía nacional.

El encuentro se realizará del 26 al 29 de agosto en Plaza Mayor y espera convertirse en un punto de partida para nuevos negocios, alianzas internacionales y soluciones tecnológicas aplicadas al sector.

Más de medio millón de viviendas están en desarrollo

De las 577.000 viviendas registradas en Colombia, cerca de 315.000 se encuentran en construcción y otras 262.000 están en etapa de preventa.

Además, el mercado dispone actualmente de 161.000 unidades repartidas en 3.010 proyectos, desarrollados por 1.259 constructores en diferentes regiones.

Las cifras muestran el tamaño de una industria que no se limita a levantar edificios. Su actividad activa la demanda de cemento, acero, transporte, servicios financieros, tecnología, diseño, maquinaria y mano de obra.

Durante 2025, la inversión en vivienda representó el 3,6 % del PIB nacional y demandó bienes y servicios de cerca del 55 % del aparato productivo del país, según los datos divulgados por Camacol.

Negocios por más de USD 1.198 millones

Expocamacol 2026 espera reunir a 500 empresas expositoras de 19 países y recibir a más de 53.000 visitantes especializados procedentes de 60 naciones.

La expectativa comercial supera los USD 1.198 millones, impulsada por reuniones entre compradores, proveedores, inversionistas y empresarios interesados en ampliar mercados.

La feria también alcanzará su mayor tamaño hasta ahora. La muestra pasará de 24.000 a más de 27.000 metros cuadrados, distribuidos en 14 pabellones especializados.

Allí se exhibirán materiales, maquinaria, soluciones arquitectónicas, sistemas de ingeniería, herramientas digitales y nuevas tecnologías para el diseño y la ejecución de proyectos.

La tecnología empieza a cambiar la forma de construir

Uno de los ejes centrales será la transformación tecnológica de la industria.

La agenda académica tendrá más de 200 actividades sobre inteligencia artificial, metodología BIM, industrialización, ciudades inteligentes, sostenibilidad y nuevos modelos de productividad.

La feria también incorporará una Ruta de la Sostenibilidad y un Centro de Experiencias de Economía Circular, en el que se mostrará cómo los residuos de construcción y demolición pueden convertirse en materias primas y nuevas oportunidades de negocio.

El objetivo ya no es solamente construir más. El desafío es hacerlo con procesos más rápidos, eficientes, sostenibles y competitivos.

Una vitrina para recuperar la confianza

El sector constructor tiene la capacidad de movilizar inversión y empleo, pero su recuperación depende de que vuelvan la confianza, la financiación y las condiciones para desarrollar proyectos.

Por eso, Expocamacol 2026 será más que una feria comercial. También funcionará como termómetro para conocer el ánimo de los empresarios y establecer si la industria está preparada para iniciar una nueva etapa de expansión.

En Medellín no solo estarán en juego negocios por más de USD 1.198 millones. También se discutirá el futuro de una actividad que incide directamente en el empleo, la vivienda y el crecimiento económico del país.

En juego no están únicamente los negocios de una feria. Están miles de proyectos, millones de empleos y una de las cadenas productivas más importantes del país.