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Shakira revive su etapa más difícil: “La vida no da tregua a las mujeres”

Mar, 28/04/2026 - 15:56
La cantante colombiana habló sobre su ruptura, la maternidad y su transformación en una carta íntima publicada antes de su megaconcierto en Copacabana.
Shakira revive su etapa más difícil: “La vida no da tregua a las mujeres”
Créditos:
Facebook Shakira

La cantante colombiana Shakira se sinceró sobre uno de los momentos más complejos de su vida en una carta publicada en el diario O Globo, en la que reflexiona sobre su transformación personal tras su ruptura con Gerard Piqué y el camino que la llevó a reinventarse como artista y madre.

El texto, titulado Llorar ya no es suficiente, coincide con su esperado concierto en la playa de Copacabana, donde se prevé la asistencia de cerca de dos millones de personas el próximo 2 de mayo.

Shakira revela detalles de su ruptura

En la carta, la barranquillera recuerda el momento en que su vida cambió de forma abrupta en 2022. “Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente”, escribió, aludiendo a la ruptura con el exfutbolista y a la difícil situación familiar que atravesaba en paralelo, con su padre hospitalizado.

Pese al impacto emocional, la artista describe cómo tuvo que continuar con su rutina y responsabilidades. “La vida no da tregua a las mujeres cuando se ven repentinamente solas, con todo sobre sus hombros”, afirmó, en una reflexión que conecta con la experiencia de muchas mujeres.

Ese periodo marcó el inicio de una profunda transformación que dio origen a su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. “Tuve que reinventarme por completo. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer”, señaló.

Lejos de plantear su historia desde la victimización, Shakira reivindica su proceso como un ejercicio de resiliencia. “No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es la constatación de que llorar ya no basta”, escribió, subrayando la necesidad de seguir adelante con dignidad.

En su carta, la cantante también amplía su reflexión hacia el papel de las mujeres latinas, cuestionando estereotipos tradicionales. “Durante décadas fueron retratadas como devotas al hogar, silenciosas y sumisas. Esa imagen está obsoleta”, afirmó.

El concierto en Copacabana, gratuito y al aire libre, será, según la artista, un homenaje a esas mujeres que sostienen sus hogares. Un gesto simbólico que conecta su historia personal con una realidad colectiva que, como ella misma señala, define a toda una generación.

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