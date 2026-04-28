La cantante colombiana Shakira se sinceró sobre uno de los momentos más complejos de su vida en una carta publicada en el diario O Globo, en la que reflexiona sobre su transformación personal tras su ruptura con Gerard Piqué y el camino que la llevó a reinventarse como artista y madre.

El texto, titulado Llorar ya no es suficiente, coincide con su esperado concierto en la playa de Copacabana, donde se prevé la asistencia de cerca de dos millones de personas el próximo 2 de mayo.

Shakira revela detalles de su ruptura

En la carta, la barranquillera recuerda el momento en que su vida cambió de forma abrupta en 2022. “Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente”, escribió, aludiendo a la ruptura con el exfutbolista y a la difícil situación familiar que atravesaba en paralelo, con su padre hospitalizado.

Pese al impacto emocional, la artista describe cómo tuvo que continuar con su rutina y responsabilidades. “La vida no da tregua a las mujeres cuando se ven repentinamente solas, con todo sobre sus hombros”, afirmó, en una reflexión que conecta con la experiencia de muchas mujeres.