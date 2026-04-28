Inicio
Entretenimiento

Yeferson Cossio respalda a Paloma Valencia y desata polémica en campaña presidencial

Mar, 28/04/2026 - 14:48
El influencer Yeferson Cossio anunció su apoyo a Paloma Valencia, generando debate en plena campaña presidencial.
Yeferson Cossio confirmó que apoyará a Paloma Valencia para las elecciones Resumen
Créditos:
Redes sociales - KienyKe

El escenario político colombiano sumó un nuevo capítulo de controversia tras el pronunciamiento del creador de contenido Yeferson Cossio, quien confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia de cara a las elecciones de 2026.

El anuncio se produjo el lunes 27 de abril a través de su cuenta de Instagram, donde el influencer —que cuenta con más de 12 millones de seguidores— compartió un video explicando las razones detrás de su decisión. Su intervención se da a pocos días de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.

En su mensaje, Cossio insistió en que la popularidad en redes sociales no debería ser el criterio principal para elegir un candidato. “En unas elecciones presidenciales no basta solamente con hacer ruido… lo que hay que pensar es quién puede llegar a segunda vuelta y ganarla”, afirmó. En ese contexto, expresó su preferencia por Valencia frente a otros aspirantes del mismo espectro político.

Lea: Marbelle despierta polémica al publicar mensaje sobre la salud en el país

El influencer también destacó cualidades de la candidata del Centro Democrático, a quien describió como “firme, elocuente, inteligente y preparada para lo que se viene”, subrayando que, en su opinión, el país necesita liderazgo con capacidad de ejecución.

El respaldo no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la claridad de su postura, otros cuestionaron el papel de figuras del entretenimiento en la discusión política y su influencia sobre audiencias jóvenes.

La polémica declaración de Yeferson Cossio

La discusión reabre el debate sobre el peso de los influencers en la formación de opinión pública en Colombia, especialmente en un contexto electoral cada vez más mediado por plataformas digitales.

El pronunciamiento de Cossio coincide además con un momento clave de la campaña. Según la más reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 41,9%. En el bloque de la derecha, Valencia aparece con el 20,3%, superando por un margen estrecho a Abelardo de la Espriella, quien registra un 19,8%.

Lea también: ¿Se pasó? El polémico mensaje de Juanda Caribe a su esposa

Estas cifras perfilan a Valencia como la principal contendora para disputar una eventual segunda vuelta frente a Cepeda, prevista para el 21 de junio.

En medio de este panorama, el respaldo de figuras con alta visibilidad digital podría incidir en sectores específicos del electorado, consolidando una tendencia en la que la política y el entretenimiento convergen cada vez con mayor fuerza en el debate público.

Creado Por
Kienyke.com
Yeferson Cossio
Viral
Paloma Valencia
Redes sociales
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Violeta Bergonzi expresa temor por su familia en Cauca: “Es muy duro”
Violeta Bergonzi expresa temor por su familia en Cauca: “Es muy duro”
La presentadora alertó sobre la situación de orden público en Popayán y confesó el miedo que vive su entorno cercano
Tendencias
La cineasta colombiana que expone la historia de los "okupas"
Squatters Okupas
La documentalista Catalina Santamaría presenta su nueva obra 'Squatters - Okupas', inspirada en un movimiento social poco conocido.
Entretenimiento
Shakira revive su etapa más difícil: “La vida no da tregua a las mujeres”
Shakira revive su etapa más difícil: “La vida no da tregua a las mujeres”
La cantante colombiana habló sobre su ruptura, la maternidad y su transformación en una carta íntima publicada antes de su megaconcierto en Copacabana.
Mundo
Emiratos Árabes Unidos dejará el grupo de países petroleros
Emiratos Árabes Unidos dejará el grupo de países petroleros
Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP desde el 1 de mayo de 2026, en medio de tensiones por el estrecho de Ormuz.