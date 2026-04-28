El escenario político colombiano sumó un nuevo capítulo de controversia tras el pronunciamiento del creador de contenido Yeferson Cossio, quien confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia de cara a las elecciones de 2026.

El anuncio se produjo el lunes 27 de abril a través de su cuenta de Instagram, donde el influencer —que cuenta con más de 12 millones de seguidores— compartió un video explicando las razones detrás de su decisión. Su intervención se da a pocos días de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.

En su mensaje, Cossio insistió en que la popularidad en redes sociales no debería ser el criterio principal para elegir un candidato. “En unas elecciones presidenciales no basta solamente con hacer ruido… lo que hay que pensar es quién puede llegar a segunda vuelta y ganarla”, afirmó. En ese contexto, expresó su preferencia por Valencia frente a otros aspirantes del mismo espectro político.



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El influencer también destacó cualidades de la candidata del Centro Democrático, a quien describió como “firme, elocuente, inteligente y preparada para lo que se viene”, subrayando que, en su opinión, el país necesita liderazgo con capacidad de ejecución.

El respaldo no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la claridad de su postura, otros cuestionaron el papel de figuras del entretenimiento en la discusión política y su influencia sobre audiencias jóvenes.

La polémica declaración de Yeferson Cossio

La discusión reabre el debate sobre el peso de los influencers en la formación de opinión pública en Colombia, especialmente en un contexto electoral cada vez más mediado por plataformas digitales.

El pronunciamiento de Cossio coincide además con un momento clave de la campaña. Según la más reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 41,9%. En el bloque de la derecha, Valencia aparece con el 20,3%, superando por un margen estrecho a Abelardo de la Espriella, quien registra un 19,8%.



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Estas cifras perfilan a Valencia como la principal contendora para disputar una eventual segunda vuelta frente a Cepeda, prevista para el 21 de junio.

En medio de este panorama, el respaldo de figuras con alta visibilidad digital podría incidir en sectores específicos del electorado, consolidando una tendencia en la que la política y el entretenimiento convergen cada vez con mayor fuerza en el debate público.