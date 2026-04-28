La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio 405 locales comerciales de Lili Pink, cadena de venta de ropa femenina, en medio de una investigación contra una presunta red transnacional señalada de ingresar al país recursos de origen ilícito y de contrabando.

El procedimiento fue anunciado este lunes en Bogotá por la Delegada contra las Finanzas Criminales, sus direcciones especializadas y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que la organización habría estructurado un conglomerado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. A través de ese entramado, presuntamente ingresaba mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

Las cifras de la investigación

La Fiscalía documentó, entre otras conductas, un presunto lavado de activos por más de $730.000 millones y enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones.

También reportó aprehensiones y decomisos de mercancía realizados por la DIAN, avaluados en más de $54.000 millones, así como un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.

De acuerdo con el ente investigador, las maniobras habrían estado orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero. Con ello, la presunta red habría facilitado la incorporación de esos recursos al sistema económico formal.

La Fiscalía también informó que obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.

Bienes ocupados en 25 departamentos

Como parte de la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.

Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.

La Fiscalía precisó que las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces especializados.