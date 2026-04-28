Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP y de la alianza OPEP+ desde el 1 de mayo de 2026. La decisión fue informada por la agencia estatal WAM y se da en medio de tensiones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Emiratos anuncia su salida de la OPEP

Emiratos Árabes Unidos anunció este martes 28 de abril que dejará de hacer parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y de la alianza OPEP+. La salida entrará en vigor el próximo 1 de mayo de 2026.

Según la agencia estatal emiratí WAM, la decisión responde a los intereses nacionales del país y a la necesidad de adaptarse a las condiciones actuales del mercado energético, afectado por la volatilidad geopolítica en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

La medida implica que Emiratos tendrá mayor margen para definir su producción de petróleo sin sujetarse a los acuerdos de cuotas pactados dentro del bloque. Estos compromisos han sido una de las herramientas centrales de la OPEP y OPEP+ para coordinar la oferta de crudo e influir en la estabilidad de los precios internacionales.

¿Qué cambia para el mercado petrolero?

La salida de Emiratos ocurre en un momento sensible para el mercado energético. El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo, ha sido afectado por la tensión regional, lo que ha generado preocupación sobre el suministro global.

WAM señaló que Emiratos seguirá aumentando su producción de forma gradual y prudente, y que mantendrá su cooperación con productores y consumidores. El Gobierno emiratí también aseguró que la decisión no modifica su compromiso con la estabilidad del mercado global.

El ministro de Energía e Infraestructura de Emiratos Árabes Unidos, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada refleja una evolución de la política energética del país alineada con las condiciones de largo plazo del mercado.

Un país con más margen de decisión

Emiratos ingresó a la OPEP en 1967, a través del emirato de Abu Dabi, y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971. Durante ese periodo participó en los acuerdos de producción del bloque y en las discusiones sobre la estabilidad del mercado petrolero.

La decisión también se produce después de años de diferencias dentro de la organización por las cuotas de producción. Emiratos ha buscado aumentar su capacidad petrolera y aprovechar sus inversiones en el sector energético, mientras la OPEP+ ha mantenido mecanismos de control sobre la oferta.

Tras la salida, el país seguirá invirtiendo en petróleo, gas, energías renovables y soluciones bajas en carbono, según la agencia oficial. El efecto inmediato dependerá del ritmo con el que Emiratos aumente su producción y de la respuesta de los demás miembros de la OPEP+ frente al nuevo escenario.