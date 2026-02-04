El exnovio con el que Lina Tejeiro se encontrará en MasterChef

El exnovio de Lina Tejeiro que estará con ella en MasterChef

Entre los participantes confirmados se encuentra Sebastián Vega, actor bumangués y exnovio de Lina Tejeiro, con quien la actriz mantuvo una relación sentimental durante su adolescencia. La coincidencia de ambos en MasterChef Celebrity 2026 despertó curiosidad en redes sociales y entre los fanáticos del programa, que se preguntan cómo será esta convivencia televisada.

Lina y Sebastián se conocieron siendo muy jóvenes, cuando compartían set en la recordada serie ‘Padres e Hijos’, una producción icónica de la televisión colombiana que marcó a toda una generación y fue clave en el inicio de sus carreras artísticas. En ese momento, ambos tenían alrededor de 15 años y vivieron un noviazgo que se extendió por cerca de tres años, convirtiéndose en uno de los primeros romances públicos de la actriz.

Una relación del pasado que dejó huella

Con el paso del tiempo, Lina Tejeiro ha hablado en diferentes entrevistas sobre una relación amorosa que describió como “tormentosa”, marcada por la inmadurez, los celos y las discusiones propias de la edad. Aunque nunca mencionó nombres de manera directa, sus declaraciones siempre fueron asociadas a Sebastián Vega, con quien existen imágenes y registros de la época en la que ambos grababan Padres e Hijos.

La actriz dejó entrever que se trató de una de sus mayores desilusiones sentimentales, precisamente porque quiso mucho a su pareja en ese entonces. Estas declaraciones han sido retomadas ahora que ambos coinciden nuevamente, esta vez en un contexto completamente distinto: una competencia culinaria bajo la mirada constante de las cámaras.