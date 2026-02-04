¿Qué pasará con el Frente por la Vida tras la salida de Cepeda?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó por fuera a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo. Con esa decisión, el frente llega a la recta final con un nombre menos y con una discusión interna abierta: ¿cómo seguir con la consulta?
La apuesta de Roy: seguir y ampliar
Roy Barreras respondió con una línea de continuar con la consulta. Su llamado es mantener la participación del 8 de marzo, incluso sumando nuevos apoyos, y, después, empujar un acuerdo que sume a quienes queden por fuera del tarjetón. En su planteamiento, la consulta no es el cierre sino el filtro inicial, y la unidad se negocia con el resultado en la mano.
Ese enfoque tiene una ventaja clara: no cambia el calendario. También tiene un costo político y es que el acuerdo queda para después, cuando ya habrá ganadores y perdedores, y la conversación se vuelve menos horizontal.
La línea de Camilo: no a la vocería de Roy
Camilo Romero marcó distancia en público. En redes escribió: "Roy Barreras no representa el progresismo". Y, más allá del golpe personal, puso el foco en la vocería: rechazó la idea de un portavoz único y pidió que la ruta se defina de manera colectiva.
Su mensaje le habla a dos cosas al tiempo. Primero, a la identidad del frente: quién puede hablar en nombre del progresismo. Segundo, al método: quién toma las decisiones cuando un golpe externo cambia el tablero. Para Romero, el problema no es solo que Cepeda esté por fuera, sino que alguien use ese vacío para concentrar el micrófono.
¿Qué está en juego el 8 de marzo?
La consulta se vende como mecanismo para escoger una candidatura única. Con Cepeda por fuera, el frente se juega tres cosas concretas.
- Legitimidad: que la consulta se sienta como una decisión del bloque y no como un trámite de campaña de un candidato.
- Disciplina interna: que la pelea por la vocería no opaque el objetivo del 8 de marzo.
- Capacidad de sumar: que la unidad no dependa de imposiciones sino de reglas claras para integrar a los sectores inconformes.
Si el frente no ordena esas tres piezas, la consulta queda reducida a una competencia interna sin relato común.
¿Qué sigue?
El frente tiene que hacer cuatro movimientos, en ese orden.
- Definir una posición política única frente a la salida de Cepeda, sin delegarla en un solo candidato.
- Establecer una regla de vocería: quién habla, en nombre de quién, y con qué límites.
- Acordar la hoja de ruta del 8 de marzo: mensaje, campaña y compromisos entre quienes compiten.
- Si existe ruta jurídica, asignar responsables y tiempos, sin convertirla en el centro del relato.
La tensión ya está sobre la mesa: Roy quiere que la consulta avance y se amplíe después. Camilo quiere frenar la idea de una vocería única y obligar a una decisión colectiva ya. La manera como resuelven ese choque va a definir si la consulta se sostiene como proyecto común o como vitrina de candidaturas.