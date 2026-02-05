Pacto y Colombia Humana podrían ir en listas separadas para Cámara 2026: CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que, tras la revocatoria de las listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Bogotá y Valle del Cauca, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe permitir la inscripción por separado de dos listas. Una a nombre del Pacto Histórico y otra de Colombia Humana.

La instrucción del CNE incluye un punto clave: el ajuste debe garantizar la participación de los candidatos que estaban inscritos en la coalición.

¿Por qué se cayeron las listas?

El CNE revocó las listas porque fueron inscritas como coalición entre el Pacto Histórico y Colombia Humana. Según la decisión, el criterio es el umbral del 15% de votación en 2022: al haberlo superado en esas circunscripciones, este año no se admite la inscripción en coalición en Bogotá y Valle.

Los datos que soportan ese argumento están en los resultados previos. En Valle del Cauca, el Pacto obtuvo más de 371.000 votos y cinco curules, el 26% del departamento. En Bogotá, logró más de 816.000 votos, el 31%.

¿Qué cambia en el tarjetón?: dos listas en vez de una

La consecuencia inmediata es operativa: donde antes iba una sola lista en coalición, ahora van dos listas. Eso parte el bloque en dos bolsas distintas de votos para la asignación de curules.

El efecto político es directo. La competencia ya no se resuelve dentro de una misma lista, sino entre listas que suman por separado y pelean por curules por separado. Con el mismo caudal total, el reparto cambia porque el punto de corte ya no lo marca una sola lista, sino dos resultados independientes. Lo cual podría ocasionar peleas entre los candidatos al congreso.

¿Qué está en juego?: no todos alcanzan

Con dos listas, el margen para “meter a todos” se aprieta. La lista que saque más curules pone más nombres adentro; la que saque menos deja más candidatos por fuera. Y dentro de cada lista, la forma de elegir también importa: en voto preferente entran los más votados; en lista cerrada entra el orden que definió el partido.

Por eso el reordenamiento no es decorativo. Es el momento en el que se reubican nombres, se redefine el orden y se fijan los puestos con chance real de curul.

¿Qué sigue?

El CNE dejó una ventana corta: los partidos tienen hasta el 8 de febrero para reordenar y ajustar las listas revocadas. A la RNEC le ordenó permitir la inscripción individual de las dos listas y tramitar la modificación sin borrar derechos políticos de quienes ya estaban inscritos.