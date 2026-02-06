Luego de su sorpresiva expulsión de La casa de los famosos, Johanna Fadul decidió pronunciarse públicamente y dar su versión de los hechos. Ahora publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que ofreció disculpas por el comentario considerado racista que desencadenó su salida del ‘reality’ y que generó una fuerte polémica en redes sociales.
El incidente ocurrió durante la convivencia dentro del programa, cuando la actriz hizo un comentario dirigido a su compañero ‘Campanita’. Las palabras de ella fueron calificadas por muchos televidentes y usuarios digitales como ofensivas y racistas, lo que provocó una reacción inmediata de rechazo en redes sociales.
La presión del público fue creciendo con el paso de las horas y, un día después del hecho, el ‘Jefe’ de La casa de los famosos tomó la decisión definitiva de expulsar a Johanna Fadul del programa, en uno de los momentos más tensos y comentados de la temporada.
Johanna Fadul pide perdón y reconoce el daño causado
En el video, la bogotana aseguró que quería hablar desde “un lugar muy humano, sin defensa, sin confrontación y con el corazón abierto”. Reconoció que sus palabras causaron dolor, enojo y decepción, y fue enfática en señalar que ninguna explicación puede borrar lo que una persona siente cuando resulta herida.
“Sé que cuando alguien se siente herido no hay explicación que borre eso”, expresó Fadul, dejando claro que su mensaje tenía como objetivo principal ofrecer una disculpa sincera.
Aunque afirmó que nunca tuvo la intención de discriminar, deshumanizar o promover odio, la actriz reconoció que aprendió una lección clave: la intención no siempre evita el daño. “Hay palabras que cargan una historia de dolor y exclusión, y aunque no nazcan desde el desprecio, pueden reabrir heridas”, reflexionó.
Diálogo, reflexión y aprendizaje tras la controversia
Johanna Fadul pidió perdón a todas las personas que se sintieron afectadas, aclarando que no se trataba de una disculpa forzada, sino de un acto genuino de reconocimiento al dolor ajeno y a la dignidad humana. Además, agradeció el diálogo que sostuvo con la persona involucrada, destacando que fue un encuentro respetuoso que le permitió reflexionar profundamente sobre lo sucedido.
La intérprete también se refirió a las diversas reacciones que surgieron tras la polémica. Reconoció que muchas críticas provienen de un dolor real y legítimo que merece ser escuchado, aunque señaló que otras respuestas están influenciadas por intereses distintos o por la búsqueda de visibilidad en la era digital.
Para cerrar su mensaje, Johanna Fadul aseguró que esta experiencia marcó un antes y un después en su vida. Se comprometió a ser mucho más cuidadosa con su lenguaje, a entender mejor el contexto de sus palabras y a asumir la responsabilidad que implica tener una voz pública.