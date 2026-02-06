Luego de su sorpresiva expulsión de La casa de los famosos, Johanna Fadul decidió pronunciarse públicamente y dar su versión de los hechos. Ahora publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que ofreció disculpas por el comentario considerado racista que desencadenó su salida del ‘reality’ y que generó una fuerte polémica en redes sociales.

El incidente ocurrió durante la convivencia dentro del programa, cuando la actriz hizo un comentario dirigido a su compañero ‘Campanita’. Las palabras de ella fueron calificadas por muchos televidentes y usuarios digitales como ofensivas y racistas, lo que provocó una reacción inmediata de rechazo en redes sociales.

La presión del público fue creciendo con el paso de las horas y, un día después del hecho, el ‘Jefe’ de La casa de los famosos tomó la decisión definitiva de expulsar a Johanna Fadul del programa, en uno de los momentos más tensos y comentados de la temporada.

Johanna Fadul pide perdón y reconoce el daño causado

En el video, la bogotana aseguró que quería hablar desde “un lugar muy humano, sin defensa, sin confrontación y con el corazón abierto”. Reconoció que sus palabras causaron dolor, enojo y decepción, y fue enfática en señalar que ninguna explicación puede borrar lo que una persona siente cuando resulta herida.

“Sé que cuando alguien se siente herido no hay explicación que borre eso”, expresó Fadul, dejando claro que su mensaje tenía como objetivo principal ofrecer una disculpa sincera.

Aunque afirmó que nunca tuvo la intención de discriminar, deshumanizar o promover odio, la actriz reconoció que aprendió una lección clave: la intención no siempre evita el daño. “Hay palabras que cargan una historia de dolor y exclusión, y aunque no nazcan desde el desprecio, pueden reabrir heridas”, reflexionó.