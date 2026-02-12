Una tragedia familiar sacudió al estado de Goiás, en Brasil, luego de que autoridades confirmaran la muerte de dos menores de edad tras un ataque presuntamente cometido por su padre, Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno en Itumbiara y posteriormente se suicidó.

Según información divulgada por medios locales y confirmada por la Policía Civil del Estado de Goiás, los hechos ocurrieron entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de febrero. Los niños, de 12 y 8 años, fueron trasladados a centros médicos en estado crítico, pero fallecieron pese a los esfuerzos del personal de salud. El mayor murió en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho y el menor en el Hospital Estatal de Itumbiara tras una intervención quirúrgica.

Antes de la tragedia, el funcionario habría publicado mensajes en redes sociales que hoy hacen parte del material analizado por las autoridades. En uno de ellos escribió: “Es difícil empezar a escribir… pero todo tiene un fin… y hoy, lamentablemente, llegó el nuestro”. También señaló que había atravesado “días difíciles” y que su familia vivía una separación, al tiempo que afirmó que “mis hijos y yo, que ahora son ángeles que lamentablemente se vinieron conmigo”. Estas publicaciones son evaluadas dentro del proceso investigativo para establecer el contexto previo a los hechos.