Tragedia en Brasil: asesinó a sus dos hijos y se suicidó

Jue, 12/02/2026 - 11:58
Autoridades del estado de Goiás confirmaron la muerte de dos menores de 12 y 8 años. El funcionario habría dejado mensajes previos en redes sociales y las autoridades investigan las circunstancias y motivaciones del caso.
Thales Machado y sus dos hijos
Una tragedia familiar sacudió al estado de Goiás, en Brasil, luego de que autoridades confirmaran la muerte de dos menores de edad tras un ataque presuntamente cometido por su padre, Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno en Itumbiara y posteriormente se suicidó.

Según información divulgada por medios locales y confirmada por la Policía Civil del Estado de Goiás, los hechos ocurrieron entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de febrero. Los niños, de 12 y 8 años, fueron trasladados a centros médicos en estado crítico, pero fallecieron pese a los esfuerzos del personal de salud. El mayor murió en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho y el menor en el Hospital Estatal de Itumbiara tras una intervención quirúrgica.

Antes de la tragedia, el funcionario habría publicado mensajes en redes sociales que hoy hacen parte del material analizado por las autoridades. En uno de ellos escribió: “Es difícil empezar a escribir… pero todo tiene un fin… y hoy, lamentablemente, llegó el nuestro”. También señaló que había atravesado “días difíciles” y que su familia vivía una separación, al tiempo que afirmó que “mis hijos y yo, que ahora son ángeles que lamentablemente se vinieron conmigo”. Estas publicaciones son evaluadas dentro del proceso investigativo para establecer el contexto previo a los hechos.

Mensaje Thales Machado
Investigación en curso y reacciones oficiales

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y establecer la secuencia exacta de los hechos. Algunas versiones difundidas por medios locales mencionan posibles motivaciones personales relacionadas con la ruptura de su relación de pareja e incluso una presunta infidelidad, no obstante, estas hipótesis no han sido confirmadas oficialmente y hacen parte del material que aún está bajo verificación por parte de los investigadores.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó su consternación y anunció la suspensión de sus compromisos oficiales para trasladarse a Itumbiara junto a su esposa.

“Estamos extremadamente consternados por la tragedia ocurrida en Itumbiara esta noche. La noticia de violencia dentro de un hogar, sobre todo cuando los niños son las víctimas, golpea de lleno a la familia y pone a todo nuestro estado de luto”, afirmó. Además agregó que enviaba “un abrazo fraterno a las familias afectadas” y pidió “fuerza y unión para atravesar este momento tan difícil”.

Machado era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, lo que incrementó el impacto del caso en el ámbito político y social local. Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades pidieron prudencia frente a versiones no confirmadas y reiteraron que la investigación continúa abierta para esclarecer plenamente lo sucedido.

El caso ha generado conmoción nacional y reavivó el debate sobre la violencia intrafamiliar, la salud mental y la importancia de fortalecer mecanismos de prevención y atención ante situaciones de riesgo dentro de los entornos familiares.

