Jhonny Rivera cuenta la verdad de cómo conoció a su esposa

El matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López vuelve a estar en el centro de la conversación digital. Esta vez, no por gestos románticos ni por nuevos proyectos musicales, sino por una fuerte insinuación que surgió en redes sociales y que el cantante decidió enfrentar públicamente.
Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario lanzó una acusación directa: cuestionó si no era “turbio” que el cantante de música popular hubiera esperado a Jenny López desde que ella tenía 12 años hasta que fuera mayor de edad, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos.
El mensaje no pasó desapercibido y provocó una reacción inmediata del artista de música popular, quien respondió sin rodeos.
“Eso es falso, completamente”: la respuesta de Jhonny Rivera
Visiblemente molesto, el intérprete negó tajantemente la versión que circula en redes y aseguró que no corresponde a la realidad.
Según explicó, el primer contacto con Jenny López ocurrió cuando ella era apenas una niña, pero fue un encuentro totalmente circunstancial. Rivera relató que, cuando ella tenía alrededor de 12 años, coincidieron en una visita a una emisora en Cali, donde simplemente se tomaron una fotografía, como suele ocurrir con muchos seguidores que se acercan a saludarlo.
El cantante reconoció que ni siquiera tenía un recuerdo claro de ese momento debido a la cantidad de fotos que suele tomarse con el público en cada presentación o visita a medios.
Rivera detalló que después de aquella fotografía pasaron varios años sin ningún tipo de contacto. Solo volvieron a coincidir cuando Jenny López tenía cerca de 16 años, durante una presentación musical en el sector de La Independencia, en el departamento del Cauca.
De acuerdo con su versión, fue tras ese reencuentro que ella comenzó a trabajar con él, cuando ya estaba próxima a cumplir 17 años. Por eso, insistió en que es completamente falso que haya existido una “espera” o algún tipo de relación inapropiada mientras ella era menor de edad.
“Me da como una rabiecita”: la reacción del cantante
Aunque el artista admitió que el comentario le generó molestia, dejó claro que no permitirá que los rumores afecten su tranquilidad ni su relación.
“Me da como una rabiecita, pero bueno… yo no me voy a descomponer, porque yo estoy muy feliz”, afirmó, reiterando que atraviesa un momento personal estable y satisfactorio.
El cantante cerró su respuesta asegurando que no piensa seguir alimentando versiones que, según él, carecen de sustento.
La polémica en redes y el debate público
El caso vuelve a abrir el debate sobre cómo las redes sociales pueden amplificar acusaciones sin contexto completo. Mientras algunos usuarios cuestionan la diferencia de edad entre la pareja, otros defienden la versión entregada por Rivera y respaldan su decisión de responder directamente.
Por ahora, Jhonny Rivera deja clara su postura: niega categóricamente la acusación y asegura que su relación con Jenny López comenzó cuando ambos ya podían tomar decisiones de manera consciente y legal.