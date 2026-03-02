Jhonny Rivera cuenta la verdad de cómo conoció a su esposa

El matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López vuelve a estar en el centro de la conversación digital. Esta vez, no por gestos románticos ni por nuevos proyectos musicales, sino por una fuerte insinuación que surgió en redes sociales y que el cantante decidió enfrentar públicamente.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario lanzó una acusación directa: cuestionó si no era “turbio” que el cantante de música popular hubiera esperado a Jenny López desde que ella tenía 12 años hasta que fuera mayor de edad, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

El mensaje no pasó desapercibido y provocó una reacción inmediata del artista de música popular, quien respondió sin rodeos.

“Eso es falso, completamente”: la respuesta de Jhonny Rivera

Visiblemente molesto, el intérprete negó tajantemente la versión que circula en redes y aseguró que no corresponde a la realidad.

Según explicó, el primer contacto con Jenny López ocurrió cuando ella era apenas una niña, pero fue un encuentro totalmente circunstancial. Rivera relató que, cuando ella tenía alrededor de 12 años, coincidieron en una visita a una emisora en Cali, donde simplemente se tomaron una fotografía, como suele ocurrir con muchos seguidores que se acercan a saludarlo.

El cantante reconoció que ni siquiera tenía un recuerdo claro de ese momento debido a la cantidad de fotos que suele tomarse con el público en cada presentación o visita a medios.