Se imponen medidas drásticas a llamadas hechas desde cárceles

El Gobierno de Colombia anunció este lunes medidas "urgentes y drásticas" para frenar la extorsión y las estafas telefónicas que se originan desde las cárceles del país, entre ellas el bloqueo inmediato de señales celulares en varias prisiones, tras denuncias de autoridades de El Salvador sobre llamadas fraudulentas hechas desde penitenciarías del país andino.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, informó que desde esta misma semana se ordenó el bloqueo efectivo de señal en las cárceles de los municipios de Cómbita, en el departamento de Boyacá (centro); Valledupar, capital del Cesar (noreste); y La Dorada, en el departamento de Caldas (centro).



"No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto", afirmó el funcionario durante un acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), realizado en la cárcel La Modelo de Bogotá.