Las nuevas medidas de seguridad aérea que deberán cumplir viajeros en 2026

La seguridad aérea seguirá siendo uno de los principales ejes de control para aerolíneas y autoridades aeronáuticas en 2026. Con el aumento del tráfico aéreo y el uso masivo de dispositivos electrónicos por parte de los pasajeros, los protocolos han sido actualizados para reducir riesgos, mejorar la prevención de incidentes y agilizar los procedimientos en aeropuertos de todo el mundo.

Para este año, los viajeros deberán prestar especial atención a los cambios en las normas de seguridad, especialmente aquellas relacionadas con el transporte y uso de baterías externas, conocidas como power banks. Estas medidas responden a recientes incidentes de sobrecalentamiento y combustión de baterías de litio registrados en cabina, lo que llevó a las aerolíneas a reforzar los controles para evitar emergencias durante los vuelos.

Uno de los ajustes más relevantes fue adoptado por Lufthansa Group, que desde el pasado 15 de enero prohibió completamente el uso y la carga de power banks a bordo de todos sus vuelos. La decisión busca minimizar cualquier riesgo asociado a fallas en estos dispositivos y ha sido tomada como referencia por otras compañías aéreas a nivel internacional.

Las nuevas reglas establecen que las baterías externas solo pueden ser transportadas en el equipaje de mano y nunca en el equipaje facturado. Cada pasajero podrá llevar un máximo de dos power banks, siempre que su capacidad no supere los 100 vatios-hora (Wh). De manera excepcional, se permitirá el transporte de dispositivos con una capacidad de hasta 160 Wh, pero únicamente con autorización previa de la aerolínea.

Asimismo, las normas indican que estos dispositivos no pueden almacenarse en los compartimentos superiores del avión. Durante el vuelo, deben permanecer debajo del asiento delantero o en posesión directa del pasajero, lo que permite una respuesta rápida en caso de sobrecalentamiento o falla.

Estas disposiciones aplican para todas las aerolíneas que hacen parte del grupo alemán, entre ellas Swiss International Air Lines, Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Edelweiss y Air Dolomiti. A esta tendencia se han sumado varias compañías asiáticas como Singapore Airlines, Scoot, Eva Air, China Airlines, Thai Airways y AirAsia, que ya implementan restricciones similares tras reportar incidentes con baterías de litio en cabina.

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene la prohibición de transportar power banks en el equipaje facturado y regula estrictamente su capacidad. Algunas aerolíneas estadounidenses incluso han optado por prohibir su uso durante el vuelo como medida adicional de prevención.

En Colombia, aerolíneas como Avianca, LATAM, Copa Airlines y KLM continúan aplicando las normas básicas: las baterías externas solo pueden llevarse en cabina y nunca en bodega. Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar las políticas específicas de cada aerolínea antes de volar, con el fin de evitar contratiempos en los controles de seguridad y contribuir a un viaje más seguro.

Con estas nuevas medidas, el sector aéreo busca reforzar la confianza de los pasajeros y garantizar que los vuelos en 2026 se desarrollen bajo estándares de seguridad cada vez más estrictos.