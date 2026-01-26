Grave accidente en la Autopista Norte de Bogotá dejó un peatón muerto

Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 en el norte de Bogotá, donde un peatón perdió la vida luego de ser atropellado por un camión que transitaba por la Autopista Norte. El siniestro ocurrió sobre las 2:00 de la mañana, a la altura de la calle 195, en sentido sur–norte, dentro de la localidad de Usaquén.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el impacto fue de tal magnitud que la víctima falleció de manera inmediata en el lugar de los hechos. Tras el reporte del accidente, al sitio llegaron unidades de la Policía de Tránsito, personal de ambulancias y equipos de la concesión vial, quienes acordonaron la zona para adelantar los procedimientos correspondientes.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó del hecho a través de sus canales oficiales hacia las 2:08 a.m. En el mensaje se indicó: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto. Tránsito de Bogotá y grupo de criminalística en desplazamiento”.

Las labores de levantamiento del cuerpo y recolección de material probatorio se extendieron durante aproximadamente tres horas. Solo hasta pasadas las 5:00 de la mañana, el cuerpo sin vida del ciudadano fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantará el proceso de identificación y posterior entrega a sus familiares.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito vehicular en este importante corredor vial estuvo completamente cerrado durante varios minutos, lo que generó congestión en las primeras horas del día para los conductores que se movilizaban hacia el norte de la capital y en sentido Bogotá–Chía. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la carrera Séptima o la vía Suba–Cota, mientras se normalizaba la movilidad en el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas exactas del accidente. Sin embargo, se indicó que la investigación continúa con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y determinar posibles responsabilidades.

Este hecho se suma a otros siniestros viales registrados recientemente en corredores del norte de Bogotá, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad vial, especialmente en horas de la madrugada, cuando disminuye la visibilidad y aumenta el riesgo para peatones y conductores.

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el año 2025 se registraron en Colombia 7.741 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 4,66 % frente a 2024. En Bogotá, aunque se reportó una leve reducción, con 560 víctimas fatales, los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en la ciudad, reforzando el llamado de las autoridades a la prudencia y el respeto por las normas de tránsito.