Inicio
Colombia

Colombiano vandaliza avión antes de ser deportado

Dom, 25/01/2026 - 15:46
Un colombiano generó graves daños a un avión de Spirit Airlines mientras iba camino a ser deportado en Estados Unidos.
Colombiano deportado vandaliza avión
Créditos:
Freepik

Un ciudadano colombiano fue detenido en Estados Unidos luego de provocar graves daños materiales a un avión de Spirit Airlines mientras era trasladado para ser deportado. El hecho ocurrió en Florida y obligó a suspender el despegue de la aeronave, generando retrasos y pérdidas económicas para la aerolínea.

El implicado fue identificado como Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años, quien ahora enfrenta varios cargos penales que podrían costarle hasta cinco años de prisión en territorio estadounidense.

Qué ocurrió a bordo del avión

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, Restrepo ingresó al baño del avión minutos antes del despegue. Una vez allí, destruyó paneles de las paredes y derramó un líquido de origen desconocido en el piso, lo que encendió las alertas de la tripulación.

Ante la situación, el piloto decidió regresar la aeronave a la puerta de embarque. Tras una inspección de seguridad, se determinó que los daños ocasionados ascienden a 10.000 dólares, motivo por el cual el colombiano fue inmediatamente retirado del avión y puesto bajo custodia.

Los cargos que enfrenta el colombiano

Luego del incidente, Eduardo José Restrepo Caballero fue trasladado nuevamente a la cárcel donde permanecía detenido mientras esperaba su deportación. Según abogados consultados por las autoridades, el colombiano enfrenta delitos graves por daños criminales y conducta desordenada.

Además de la posible condena de hasta cinco años de cárcel, el caso tiene consecuencias migratorias definitivas: al cometer estos delitos, Restrepo pierde cualquier posibilidad futura de regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Deportaciones masivas de colombianos en Estados Unidos

Este caso ocurre en medio de las masivas deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump, como parte de su política de mano dura contra la migración irregular. Las cifras reflejan el impacto de estas medidas en la comunidad colombiana.

Solo en los primeros siete meses del año pasado, 19.434 colombianos fueron deportados, una cifra que casi iguala el total registrado durante todo 2024. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), cerca de 2 millones de migrantes irregulares salieron del país el año pasado, de manera voluntaria o forzada.

La mayoría optó por la autodeportación, motivada por incentivos económicos ofrecidos por la administración Trump, una estrategia que ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Creado Por
Kienyke.com
Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Casi la mitad de EE.UU. en emergencia por histórica tormenta invernal
Tormenta-Estados-Unidos-Nieve
El avance de un intenso frente de nieve y hielo ha dejado miles de vuelos cancelados y más de 700.000 hogares sin electricidad en Estados Unidos.
Colombia
Colombiano vandaliza avión antes de ser deportado
Colombiano deportado vandaliza avión
Un colombiano generó graves daños a un avión de Spirit Airlines mientras iba camino a ser deportado en Estados Unidos.
Entretenimiento
Karina García estuvo con su nuevo novio en la casita de Bad Bunny
Karina García nuevo novio
Karina García confirmó su nuevo noviazgo al dejarse ver muy enamorada en 'la casita' de Bad Bunny.
Bogotá
El caso de Adrián Pinzón, el niño de 8 años presuntamente asesinado por su padre
Adrián Pinzón
Los cuerpos de un padre y su hijo fueron encontrados en Bogotá, aparentemente se trata de un asesinato y suicidio.