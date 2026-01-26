¿Fajardo se sumará a la consulta de centro de Claudia López en 2026?

El candidato presidencial Sergio Fajardo dijo este 26 de enero que está revisando las rutas de su campaña y que no descarta participar en una consulta de centro propuesta por Claudia López, de cara a las presidenciales de 2026. Al mismo tiempo, fue tajante en que no estará en la Gran Consulta.

¿Qué dijo Fajardo hoy?

En entrevista con Noticias Caracol, Fajardo insistió en que está "considerando todas las posibilidades" y que su prioridad es "romper los extremos". Sobre la Gran Consulta, su respuesta fue directa: "No, lo dije desde el comienzo". Más que un mensaje personal, la frase marca distancia del bloque que viene organizándose en la derecha para las consultas de marzo.

El matiz es clave porque, en diciembre, Fajardo había anunciado que no iría a consultas interpartidistas y que buscaría llegar a primera vuelta sin ese mecanismo. En ese momento argumentó que las consultas terminan favoreciendo a los extremos y dejan al centro contra la pared. Hoy no confirma un giro total, pero sí deja una puerta entreabierta.

La propuesta de Claudia López

López viene promoviendo una "tercera" consulta para que el centro no tenga que escoger entre la consulta de la izquierda y la de la derecha. Su idea es que ese mecanismo se vote el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones al Congreso, y que sirva para escoger una alternativa distinta al uribismo y al petrismo.

En la lista de invitados aparecen nombres como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Maurice Armitage y Mauricio Lizcano, además del propio Fajardo. Hasta ahora, ninguno había confirmado formalmente, y tanto Armitage como Lizcano ya cerraron la puerta.

Le puede interesar: Miguel Uribe Londoño confirma regreso a la carrera presidencial

Dudas, reglas y reloj electoral

El principal problema no es sólo político, sino legal. Hay dudas jurídicas y de procedimiento, entre ellas que el partido de Fajardo no habría avisado a tiempo su intención de ir a consultas, lo que obliga a revisar caminos legales o buscar avales alternativos. Con el calendario encima, varias campañas han dicho que decidirán cerca del límite, que en algunos casos se ubica el 6 de febrero.

Además, la Registraduría planteó que en 2026 habrá un solo tarjetón para todas las consultas, lo que aumenta el incentivo para competir, pero también aprieta los tiempos para cerrar acuerdos. Por ahora, el mensaje de Fajardo resume el momento del centro: conversaciones abiertas, cautela y una decisión que, si llega, tendrá que ser rápida.