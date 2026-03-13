El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que el economista Luis Carlos Reyes, conocido popularmente como Mr. Taxes, será su fórmula a la Vicepresidencia de la República en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Según explicó el aspirante, la decisión se basa en coincidencias en materia de lucha contra la corrupción y en la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Lizcano y Reyes coincidieron previamente en el gobierno Petro cuando ambos hicieron parte del gabinete, experiencia en la que el candidato aseguró haber conocido de cerca la postura del economista frente a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

“Comprendí que Luis Carlos no era leal a los partidos, sino a los colombianos. Tiene la capacidad y la valentía de denunciar incluso a sus propios compañeros cuando hay corrupción”, afirmó Lizcano.

Trayectoria académica y paso por el Gobierno

Reyes es economista e historiador graduado de la Florida International University y cuenta con una maestría y un doctorado en Economía de la Michigan State University.

Durante más de una década fue profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también fue cofundador y director del Observatorio Fiscal.

En el sector público se desempeñó como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cargo desde el cual impulsó medidas para combatir la evasión tributaria y fortalecer el recaudo del Estado.

También ocupó el cargo de ministro de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Durante su gestión denunció presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los llamados cupos indicativos, señalamientos que dieron lugar a investigaciones judiciales en curso contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Una fórmula enfocada en combatir la corrupción

El candidato presidencial aseguró que la fórmula busca ofrecer una propuesta independiente que combine liderazgo político y rigor técnico para enfrentar los principales retos del país.

“El mayor enemigo es la corrupción y el atraso, ni siquiera la derecha o la izquierda”, afirmó Lizcano al referirse al enfoque de su campaña.

Con este anuncio, dice su campaña, busca posicionar una propuesta centrada en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de las instituciones públicas de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia.