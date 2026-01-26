Inicio
Política

Elecciones 2026: qué son las CITREP y cómo saber si le corresponde votar

Lun, 26/01/2026 - 15:32
Las CITREP eligen 16 representantes a la Cámara en territorios definidos. La clave es revisar puesto, zona y cobertura antes de votar.
Elecciones 2026: qué son las CITREP y cómo saber si le corresponde votar
Créditos:
Congreso de la República

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), conocidas como curules de paz, estarán en el tarjetón de las legislativas del 8 de marzo de 2026. Ese día se eligen 16 representantes a la Cámara por un mecanismo especial pensado para ampliar la participación política en territorios rurales golpeados por el conflicto.

¿Qué son las CITREP? y ¿para qué existen?

Las CITREP no son una corporación aparte. Son escaños dentro de la Cámara de Representantes: en cada una de las 16 circunscripciones se elige un representante. La idea central es dar voz política a zonas donde el Estado y la democracia han tenido presencia más frágil, y abrir un canal de representación distinto al de las listas tradicionales de los partidos.

Su implementación se enmarca en lo acordado en el Acuerdo de Paz y en su desarrollo normativo posterior. En términos simples: son una regla electoral especial para ciertos territorios, no un “nuevo Congreso”.

Dónde aplican: ojo con el puesto, no solo con el municipio

Aquí está el punto que más confunde. La cobertura se concentra en zonas rurales de municipios específicos (no en “todo el departamento” y, muchas veces, ni siquiera en todo el municipio). Por eso, la pregunta clave no es solo dónde vives, sino dónde tienes inscrita la cédula y qué tipo de puesto de votación te corresponde.

¿Quiénes votan por CITREP? y ¿quiénes no?

En general, votan por CITREP quienes estén habilitados en puestos de votación de zona rural dentro de los municipios incluidos. En cambio, si tu puesto está en cabecera municipal, lo más probable es que no te entreguen el tarjetón de curules de paz, incluso si tu municipio aparece en el listado.

Esto hace que dos personas del mismo municipio puedan tener una experiencia distinta el día de elecciones: una recibe un tarjetón CITREP y otra no, dependiendo del puesto asignado.

¿Cómo saber si te corresponde votar?

La forma práctica es verificar tres cosas:

  • Tu lugar de votación (puesto y dirección) en la consulta de la Registraduría.
  • Si ese puesto es rural o de cabecera municipal.
  • Si el municipio y el puesto están dentro de la cobertura CITREP publicada para estas elecciones.

Si te corresponde, votarás por la curul especial y también podrás votar en las elecciones ordinarias que aplican para tu circunscripción. En la práctica, esto se refleja en un tarjetón adicional, separado del de Cámara ordinaria.

 

Congreso de la República
Cámara de Representantes
Conflicto armado
Elecciones 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Elecciones 2026: qué son las CITREP y cómo saber si le corresponde votar
Elecciones 2026: qué son las CITREP y cómo saber si le corresponde votar
Las CITREP eligen 16 representantes a la Cámara en territorios definidos. La clave es revisar puesto, zona y cobertura antes de votar.
Política
Pinzón presentó su plan de seguridad 'Tolerancia Cero'
Juan Carlos Pinzón
La propuesta se apoya en seis ejes estratégicos para reducir el crimen, fortalecer la Fuerza Pública y devolver la tranquilidad a las familias.
Entretenimiento
El polémico motivo por el que detuvieron a Zion
Zion arrestado
El reguetonero Zion se volvió noticia y esta vez no tiene nada que ver con su música, fue detenido en su natal Puerto Rico.
Entretenimiento
La historia poco conocida de Nicolás Arrieta
Nicolás Arrieta La casa de los famosos
Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los personajes más convertidos de la actual temporada de 'La casa de los famosos'.