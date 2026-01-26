Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), conocidas como curules de paz, estarán en el tarjetón de las legislativas del 8 de marzo de 2026. Ese día se eligen 16 representantes a la Cámara por un mecanismo especial pensado para ampliar la participación política en territorios rurales golpeados por el conflicto.

¿Qué son las CITREP? y ¿para qué existen?

Las CITREP no son una corporación aparte. Son escaños dentro de la Cámara de Representantes: en cada una de las 16 circunscripciones se elige un representante. La idea central es dar voz política a zonas donde el Estado y la democracia han tenido presencia más frágil, y abrir un canal de representación distinto al de las listas tradicionales de los partidos.

Su implementación se enmarca en lo acordado en el Acuerdo de Paz y en su desarrollo normativo posterior. En términos simples: son una regla electoral especial para ciertos territorios, no un “nuevo Congreso”.

Dónde aplican: ojo con el puesto, no solo con el municipio

Aquí está el punto que más confunde. La cobertura se concentra en zonas rurales de municipios específicos (no en “todo el departamento” y, muchas veces, ni siquiera en todo el municipio). Por eso, la pregunta clave no es solo dónde vives, sino dónde tienes inscrita la cédula y qué tipo de puesto de votación te corresponde.

¿Quiénes votan por CITREP? y ¿quiénes no?

En general, votan por CITREP quienes estén habilitados en puestos de votación de zona rural dentro de los municipios incluidos. En cambio, si tu puesto está en cabecera municipal, lo más probable es que no te entreguen el tarjetón de curules de paz, incluso si tu municipio aparece en el listado.

Esto hace que dos personas del mismo municipio puedan tener una experiencia distinta el día de elecciones: una recibe un tarjetón CITREP y otra no, dependiendo del puesto asignado.

¿Cómo saber si te corresponde votar?

La forma práctica es verificar tres cosas:

Tu lugar de votación (puesto y dirección) en la consulta de la Registraduría .

Si ese puesto es rural o de cabecera municipal .

Si el municipio y el puesto están dentro de la cobertura CITREP publicada para estas elecciones.

Si te corresponde, votarás por la curul especial y también podrás votar en las elecciones ordinarias que aplican para tu circunscripción. En la práctica, esto se refleja en un tarjetón adicional, separado del de Cámara ordinaria.