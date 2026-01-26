Pinzón presentó su plan de seguridad 'Tolerancia Cero'

Juan Carlos Pinzón presentó este lunes su plan de seguridad ‘Tolerancia Cero’, una estrategia orientada a enfrentar de manera integral la inseguridad que afecta a amplios sectores del país y que, según advirtió, frena el desarrollo económico y social.

Durante el acto de presentación, Pinzón afirmó que la falta de seguridad ha instalado el miedo en la vida cotidiana de los colombianos, afectando a familias, comerciantes y territorios enteros.

“Quiero reiterarles que tal vez estamos en la peor crisis en 30 años en materia de seguridad”, precisó.

El dirigente sostuvo que la iniciativa parte de una premisa central: el Estado debe recuperar plenamente el monopolio de la fuerza, la justicia y el control del territorio, combinando autoridad, tecnología, inteligencia, cooperación internacional y una respuesta judicial rápida y efectiva.

“Quiero ser humilde, pero también franco. Este plan posiblemente es el plan más importante que yo recuerde en la historia, que se haya armado para proteger a los colombianos de una vez por todas”, expresó Pinzón, al remarcar el alcance de la propuesta.

El plan se estructura en seis ejes que se ejecutarán de forma coordinada. El primero busca eliminar el miedo en las calles mediante una política integral de seguridad ciudadana, con intervenciones focalizadas en las 50 ciudades más críticas desde los primeros 100 días, el uso de inteligencia artificial, analítica predictiva y un incremento del pie de fuerza policial hasta alcanzar el 80 por ciento del estándar internacional. También contempla protección prioritaria para familias y mujeres, junto con un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas.

El segundo eje apunta al fortalecimiento de la Fuerza Pública con un aumento de 100.000 efectivos en tres años, la activación de reservistas, modernización tecnológica, creación de compañías de drones y sistemas antidrones, y el desarrollo de una fábrica nacional de estos equipos, además de mayores garantías jurídicas para soldados y policías.

En materia judicial, plantea una política de cero impunidad y corrupción, con tribunales de funcionamiento permanente, expedientes digitales, sentencias rápidas y la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad con aislamiento efectivo de cabecillas criminales.

El cuarto eje se enfoca en el combate al crimen organizado mediante la asfixia de sus finanzas, comunicaciones y redes logísticas, enfrentando de manera directa el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando, no solo desde sus liderazgos sino desde toda su estructura económica.

La propuesta también contempla la ocupación permanente del Estado en territorios dominados por grupos armados, sin ceses al fuego ni zonas de despeje, con prioridad en regiones como el Cauca y el Catatumbo, así como el fortalecimiento del control fronterizo para combatir el crimen transnacional mediante vigilancia satelital, tecnología y cooperación hemisférica.

Pinzón subrayó que ‘Tolerancia Cero’ no es solo un plan de seguridad, sino una apuesta por recuperar la tranquilidad, atraer inversión y permitir que el país vuelva a crecer, reafirmando que sin seguridad no hay progreso ni futuro.