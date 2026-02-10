Emergencia económica por inundaciones será en 22 departamentos: Benedetti

El Gobierno Nacional anunció que la emergencia económica por las inundaciones causadas por la ola invernal se extendería a 22 departamentos del país. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Ejecutivo busca reactivar el decreto actualmente suspendido para disponer de mayores recursos que permitan atender la crisis humanitaria que afecta a miles de familias.

El anuncio se realizó durante una visita oficial a Montería, capital de Córdoba, uno de los departamentos más golpeados por las fuertes lluvias y los frentes fríos que han impactado a más de la mitad del territorio nacional. Allí, Benedetti explicó que el Gobierno está intentando que la Corte Constitucional levante la suspensión del decreto de emergencia económica, con el argumento de que el país enfrenta una calamidad pública de gran magnitud.

“Estamos tratando de que la Corte Constitucional frene la suspensión que tiene el decreto de emergencia económica para poder reactivarlo”, afirmó el ministro, quien sostuvo que esta herramienta es clave para agilizar la atención de la emergencia y canalizar recursos de manera inmediata.

Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en los últimos días se han registrado 131 emergencias relacionadas con la ola invernal. Estas afectaciones han dejado más de 69.000 familias damnificadas en 104 municipios de 16 departamentos, cifras que evidencian la expansión del impacto de las lluvias en distintas regiones del país.

Benedetti señaló que el objetivo del Gobierno es ampliar el alcance de la emergencia económica más allá de los tres departamentos inicialmente priorizados —Bolívar, Sucre y Córdoba— para incluir a otros 19 territorios que también presentan afectaciones significativas. “Con base en eso se estaría pidiendo otro decreto para buscar recursos, no solo para esos tres departamentos, sino para otros 19 más. En total serían 22”, explicó.

El ministro advirtió que, en caso de que la Corte Constitucional no atienda el llamado del presidente Gustavo Petro, el Ejecutivo podría presentar una nueva solicitud de emergencia económica sustentada en un “hecho sobreviniente”, es decir, en el agravamiento de la crisis derivada de las lluvias y las inundaciones.

Las declaraciones se conocen después de que el presidente Petro enviara una carta formal al alto tribunal solicitando levantar la suspensión del decreto. En el documento, el mandatario detalló algunas de las consecuencias de la ola invernal en departamentos como Córdoba y Sucre, donde se reportan al menos 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas y más de 300.000 personas afectadas.

El llamado del Gobierno se produce en medio de tensiones institucionales y políticas. Benedetti cuestionó al magistrado Carlos Amargo por la decisión de suspender el decreto y arremetió contra congresistas de departamentos afectados, a quienes acusó de hundir la ley de financiamiento del Estado.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro aseguró que congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico “hoy piden recursos para solucionar la crisis que ellos mismos provocaron”. En contraste, varios congresistas, entre ellos Saray Robayo, han criticado al Gobierno por la gestión de la emergencia, mientras el presidente Petro defendió la actuación de las entidades estatales y reiteró la necesidad de medidas extraordinarias para enfrentar la calamidad pública.