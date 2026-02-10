ELN acusó al presidente Petro de ceder ante EE.UU. tras ofensiva en Catatumbo

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de "claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos" tras el bombardeo militar que causó al menos siete guerrilleros muertos en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.



"El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neocolonial que encabeza Donald Trump", expresó esa guerrilla en un comunicado divulgado en X.



Las Fuerzas Militares informaron la semana pasada que la operación, en la que murieron siete guerrilleros y uno fue capturado, sucedió en la madrugada del 4 de febrero en una zona rural de los municipios de El Tarra y Tibú, que hacen parte del Catatumbo, en Norte de Santander.

El operativo se produjo días después de la reunión, el pasado 3 de febrero, de Petro con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en la que ambos mandatarios acordaron retomar un "diálogo directo y franco" y avanzar en la cooperación contra el narcotráfico.



En ese encuentro, el presidente colombiano propuso que los ejércitos de Colombia y Venezuela enfrenten conjuntamente a los narcotraficantes que operan en la frontera, incluida la persecución de jefes del ELN.



El propio Petro afirmó en su cuenta de X que el ataque en el Catatumbo fue el bombardeo número 14 durante su Gobierno y aseguró que se ejecutó "evitando al máximo caída de menores", en referencia al reclutamiento infantil por parte de grupos armados.



El mandatario sostiene que el ELN, con el que mantuvo diálogos de paz que no prosperaron, dejó la lucha insurgente para dedicarse al narcotráfico y que estas operaciones buscan proteger a la población afectada por la guerra que ese grupo libra desde enero de 2025 contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo.



Según el ELN, en su disputa con el Frente 33 de las disidencias, Petro se ha puesto del lado de este último grupo.

En esos enfrentamientos ha muerto más de un centenar de personas mientras que cerca de 65.000 campesinos se han visto forzados a abandonar sus tierras para ponerse a salvo.



"Mientras llega el próximo Gobierno, continuaremos dialogando con la sociedad, las organizaciones populares y las comunidades para avanzar hacia la construcción del Acuerdo Nacional que hemos propuesto al país", agregó la guerrilla.



El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después del Clan del Golfo, y según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta julio pasado contaba con unos 6.450 integrantes y mantiene una fuerte presencia en la frontera con Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros.