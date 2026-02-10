Grave accidente en la vía La Línea dejó un muerto y varios vehículos afectados

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche del lunes 9 de febrero en el Alto de La Línea, sobre la vía que comunica a los municipios de Calarcá, en el Quindío, y Cajamarca, en el Tolima. El siniestro, que involucró varios vehículos de carga y motocicletas, dejó una persona muerta y obligó al cierre total del corredor vial durante varias horas.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, el hecho ocurrió hacia las 8:50 p.m. en el kilómetro 36+000, en el sector conocido como Itaic. Según las primeras versiones y los registros de cámaras de seguridad del sector, un tractocamión habría perdido el control —al parecer por una falla en el sistema de frenos— y terminó arrollando a varios vehículos que transitaban por la zona.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el vehículo de carga se lleva por delante a otro tractocamión cisterna, un camión tipo turbo y al menos dos motocicletas, generando un fuerte impacto que causó daños materiales de consideración. La colisión provocó momentos de pánico entre los conductores que circulaban por este tramo, considerado uno de los más complejos del país por su geografía y condiciones climáticas.

Lea aquí: Gobierno alista nuevo decreto de emergencia por inundaciones

Aunque de manera preliminar las autoridades informaron que la mayoría de los involucrados resultaron ilesos, el accidente dejó como saldo una persona fallecida. La víctima fue identificada como Leonardo Figueredo, quien resultó gravemente herido tras el choque y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio de Cajamarca, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La emergencia fue atendida por unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, que ordenaron el cierre completo de la vía para facilitar las labores de atención, retiro de los vehículos afectados e inicio de las investigaciones. Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó la suspensión temporal del paso mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre lo ocurrido a través de su cuenta en la red social X. “Lo ocurrido hace unas horas en la vía La Línea nos recuerda la importancia de viajar con la mayor responsabilidad. Lamento que situaciones como esta sigan presentándose y espero una pronta recuperación para las personas lesionadas”, escribió la funcionaria.

Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por topes electorales en campaña Petro

Además, la ministra hizo un llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad. “Desde el sector Transporte hacemos un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades”, añadió.

En la mañana de este martes, 10 de febrero, las autoridades viales confirmaron la reapertura del paso por el corredor de La Línea. No obstante, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, advirtió que el tráfico continúa siendo alto debido a la congestión acumulada durante la noche y la madrugada, por lo que recomendó a los viajeros planear sus desplazamientos con anticipación.