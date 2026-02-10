Antonio Reyes, el pastor que ofició una boda de verdad en el show de Bad Bunny

El Halftime Show de Bad Bunny no fue una sucesión de canciones ni un despliegue aislado de símbolos. Fue una puesta en escena profundamente costumbrista, pensada para mostrar, sin traducciones ni filtros, escenas de la vida cotidiana del mundo latino. Allí apareció lo que ocurre todos los días en millones de hogares. La música, la familia, la calle, la fe y, entre todo eso, una boda.

Una boda real en el centro del escenario

Esa boda no fue una invención artística. La pareja se había casado oficialmente cerca de tres horas antes del espectáculo. Lo que se vio en el escenario fue la representación pública de una ceremonia real, oficiada por Antonio Reyes, el pastor que había celebrado el matrimonio fuera de cámaras.

Ese detalle es clave. La escena no buscaba sorprender por lo extraordinario, sino normalizar lo cotidiano. En la narrativa del show, la boda apareció como lo que es en la cultura latina. Un rito común, familiar, social; parte del tejido de la vida diaria. Y a esa normalidad se le sumó un dato que la volvió aún más potente. No era ficción.

¿Quién es Antonio Reyes y por qué importó su presencia?

Antonio Reyes es pastor en Project Church, en Sacramento, California, una comunidad cristiana con fuerte presencia latina. Su trabajo está lejos del espectáculo. Acompañamiento espiritual, vida comunitaria y servicio cotidiano. No es una figura mediática ni un predicador de grandes escenarios. Su liderazgo se construye en la cercanía y en la constancia.

Por eso su presencia en el Super Bowl no respondió a una lógica de protagonismo individual. Fue coherente con la narrativa general del show, mostrar la cultura latina desde dentro, sin caricaturas. Así como aparecieron otros elementos de la vida cotidiana, apareció también la fe, sin discursos ni solemnidad excesiva.

La boda no fue presentada como un acto excepcional, sino como una escena más de la cultura latina, integrada con naturalidad al espectáculo. Esa fue la apuesta. Que lo íntimo y lo comunitario pudieran ocupar el centro del escenario sin convertirse en espectáculo religioso ni en provocación.

En sus redes sociales, el propio Antonio Reyes ha dicho sentirse profundamente privilegiado y honrado de haber estado allí, y de haber podido celebrar esa ceremonia en un contexto tan significativo. No desde la vanidad, sino desde el agradecimiento. Su mensaje fue sencillo. Reconocimiento por haber sido parte de un momento que trascendió su experiencia personal y representó a muchas comunidades.

Lo que ocurrió en el Super Bowl no fue una boda “puesta para la cámara”. Fue una historia real integrada a una narrativa cultural más amplia. Una forma de decir que la cultura latina no se compone solo de música y ritmo, sino también de rituales, vínculos y vida cotidiana.

Antonio Reyes regresará a Sacramento, a su iglesia y a su comunidad. Pero su paso por el Super Bowl deja una imagen clara. La cultura latina, con todo lo que la compone, incluida una boda, puede ocupar el escenario más grande del mundo sin dejar de ser lo que es.

Y eso, más allá del espectáculo, fue el verdadero mensaje.