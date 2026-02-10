La senadora Aida Quilcué fue liberada junto a su equipo de seguridad en el páramo de Guanaca, en el departamento del Cauca, confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información conocida, la Guardia Indígena fue la que encontró a la congresista y a su esquema, luego de varias horas de incertidumbre por su paradero. Posteriormente se activaron los protocolos de atención.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Quilcué se encuentra bien de salud y confirmó que la senadora había sido retenida. En este momento se dirige a la ciudad de Popayán, donde será sometida a exámenes médicos de control.

Las autoridades señalaron que la liberación se dio en medio de la presión ejercida por la Fuerza Pública y la Guardia Indígena, que mantuvieron operativos coordinados en la zona para dar con su paradero.

Los organismos competentes continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias de la retención. La información continúa en desarrollo.

Noticia en Desarrollo...