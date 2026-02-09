Reacciones a la salida de Sara Uribe y Marylin Patiño de LCDLF

Este domingo 8 de febrero, La casa de los famosos 2026 vivió una de sus noches más intensas desde el inicio de la temporada. El reality del Canal RCN, que se ha consolidado como uno de los programas más comentados de la televisión colombiana, dejó al descubierto la dureza de la convivencia entre figuras de la farándula nacional y sorprendió al público con una doble eliminación inesperada.

Lea también: Conozca a la nueva participante de La casa de los famosos

La jornada comenzó con el tradicional posicionamiento, un segmento que esta vez estuvo marcado por enfrentamientos verbales, reclamos acumulados y palabras fuertes entre los participantes. Varios famosos aprovecharon el espacio para expresar todo lo que les incomodaba de sus compañeros, elevando el nivel de tensión dentro de la casa y dejando claro que las alianzas empiezan a fracturarse.

Resultados de la eliminación: dos salidas inesperadas

Durante la gala de eliminación, Karla y Marcelo Cezán fueron los encargados de anunciar los resultados. Las primeras en salvarse fueron Yuli Ruiz y Alexa Torres, quienes se mostraron visiblemente sorprendidas por el alto porcentaje de votación a su favor.

Poco después, el público decidió que Jay Torres y Juan Palau continuarían en competencia, lo que redujo la placa a cuatro participantes considerados fuertes y con posibilidades reales de avanzar en el juego.

Finalmente, Colombia habló y decidió que las eliminadas de la noche fueran Marilyn Patiño y Sara Uribe. La salida de ambas generó reacciones encontradas: mientras Marilyn había expresado en varias ocasiones su deseo de abandonar la casa, la eliminación de Sara tomó por sorpresa a muchos, ya que tenía la intención de seguir luchando por el premio.

Tras conocerse el resultado, ‘Campanita’ y Manuela Gómez regresaron al interior de la casa, asegurando su permanencia al menos por una semana más y fortaleciendo su posición dentro del reality.

El nuevo nominado de la semana

Como es habitual, las eliminadas tuvieron la responsabilidad de nominar a un participante antes de abandonar definitivamente la competencia. Su elección fue Valentino Lázaro, argumentando que nunca ha estado en placa, es uno de los concursantes más fuertes y consideraron necesario “probarlo” para medir el respaldo del público.

Las reacciones a las eliminadas