Reacciones a la salida de Sara Uribe y Marylin Patiño de LCDLF

Lun, 09/02/2026 - 10:54
Sara Uribe y Marylin Patiño son las nuevas eliminadas de 'La casa de los famosos Colombia' y algunos no están de acuerdo con las votaciones.
Sara Uribe y Marylin Patiño La casa de los famosos
Créditos:
Redes sociales

Este domingo 8 de febrero, La casa de los famosos 2026 vivió una de sus noches más intensas desde el inicio de la temporada. El reality del Canal RCN, que se ha consolidado como uno de los programas más comentados de la televisión colombiana, dejó al descubierto la dureza de la convivencia entre figuras de la farándula nacional y sorprendió al público con una doble eliminación inesperada.

La jornada comenzó con el tradicional posicionamiento, un segmento que esta vez estuvo marcado por enfrentamientos verbales, reclamos acumulados y palabras fuertes entre los participantes. Varios famosos aprovecharon el espacio para expresar todo lo que les incomodaba de sus compañeros, elevando el nivel de tensión dentro de la casa y dejando claro que las alianzas empiezan a fracturarse.

Resultados de la eliminación: dos salidas inesperadas

Durante la gala de eliminación, Karla y Marcelo Cezán fueron los encargados de anunciar los resultados. Las primeras en salvarse fueron Yuli Ruiz y Alexa Torres, quienes se mostraron visiblemente sorprendidas por el alto porcentaje de votación a su favor.

Poco después, el público decidió que Jay Torres y Juan Palau continuarían en competencia, lo que redujo la placa a cuatro participantes considerados fuertes y con posibilidades reales de avanzar en el juego.

Finalmente, Colombia habló y decidió que las eliminadas de la noche fueran Marilyn Patiño y Sara Uribe. La salida de ambas generó reacciones encontradas: mientras Marilyn había expresado en varias ocasiones su deseo de abandonar la casa, la eliminación de Sara tomó por sorpresa a muchos, ya que tenía la intención de seguir luchando por el premio.

Tras conocerse el resultado, ‘Campanita’ y Manuela Gómez regresaron al interior de la casa, asegurando su permanencia al menos por una semana más y fortaleciendo su posición dentro del reality.

El nuevo nominado de la semana

Como es habitual, las eliminadas tuvieron la responsabilidad de nominar a un participante antes de abandonar definitivamente la competencia. Su elección fue Valentino Lázaro, argumentando que nunca ha estado en placa, es uno de los concursantes más fuertes y consideraron necesario “probarlo” para medir el respaldo del público.

Las reacciones a las eliminadas

A pesar de que es el público el que decide quiénes son los eliminados en La casa de los famosos domingo a domingo, en redes sociales hay algunos internautas que se manifestaron en contra de los resultados. Por ejemplo, algunos comentarios son:

"¿Cuál casa de los famosos? Si los famosos ya las sacaron, Marilyn, Sara y Fadul, el único que quedó fue Alejandro y en cualquier momento lo sacan solo para dejar puros showseros, mejor cambien el nombre a la casa de los payasos", "Ofendido porque me sacaron a Marilyn de la casa de los famosos" o "No entendí, sacaron a Johanna Fadul y a Sara Uribe de La Casa de los Famosos, que ya no sería Casa de los Famosos porque ellas eran las únicas famosas… ¿Qué nombre le pondrías tú al programa?", entre otros.

Kienyke.com
Sara Uribe
La casa de los famosos
