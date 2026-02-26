El presidente Gustavo Petro defendió este martes el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones y solicitó a la Corte Constitucional que apruebe de manera definitiva la reforma pensional impulsada por su Gobierno.

“Le solicito a la Corte Constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional, que trae un sistema que impide la quiebra de los fondos”, expresó el mandatario, al insistir en que el nuevo esquema busca garantizar la sostenibilidad del sistema y proteger el ahorro de los trabajadores.

Cuestionamientos a la ANIF

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado cuestionó las advertencias de la ANIF sobre la capacidad de los fondos privados para responder a los traslados masivos de ahorro. Petro planteó dudas frente a la solidez del sistema administrado por las AFP.

Le puede interesar: Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz

“¿Está diciendo la ANIF que los fondos privados no pueden garantizar el retiro del dinero cuando los ahorradores lo solicitan? ¿Ya la Superintendencia Financiera tomó datos de este hecho?”, preguntó el presidente, en un mensaje que elevó el tono del debate.

El mandatario subrayó que cualquier cotizante tiene derecho a trasladar sus aportes al régimen que elija y que dichos recursos deben ser transferidos sin dilaciones. Incluso invitó a quienes enfrenten trabas o demoras a acudir a acciones judiciales para proteger su ahorro pensional.

Reunión con la Superintendencia y Asofondos

Petro anunció que sostendrá una reunión con el superintendente financiero para evaluar la situación y verificar que no existan obstáculos en los procesos de traslado. “Rechazar el derecho de los cotizantes al traslado de sus ahorros, si es su voluntad, es inconstitucional y delictivo”, afirmó.

Asimismo, invitó a la Asofondos a un encuentro con el propósito de aclarar si los fondos privados cuentan con la capacidad suficiente para sostener los traslados solicitados por los afiliados.

El presidente recordó que una de sus funciones constitucionales es vigilar y controlar el sistema financiero, así como proteger el ahorro del público. En ese contexto, reiteró que la reforma pensional no solo busca reorganizar el modelo actual, sino fortalecer la estabilidad del sistema y garantizar que los recursos de los trabajadores estén respaldados.

El debate sobre la reforma pensional continúa en el centro de la agenda nacional, mientras se espera la decisión definitiva de la Corte Constitucional, que marcará el rumbo del sistema de jubilaciones en Colombia.