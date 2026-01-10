Trump se reunirá con María Corina Machado luego de su Nobel de la Paz

La agenda internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluirá en los próximos días un encuentro clave con la dirigente venezolana María Corina Machado, reconocida recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025. Así lo confirmó el propio mandatario durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que se refirió tanto a la líder opositora como a su inconformidad con la decisión del Comité Noruego del Nobel.

El tema surgió cuando el periodista le preguntó directamente a Trump por Machado. En su respuesta, el jefe de Estado la describió como “una persona muy agradable” y confirmó que existe la intención de reunirse con ella en Washington, luego de que la dirigente venezolana no solo le dedicara su Nobel, sino que además manifestara públicamente su deseo de entregarle el galardón como reconocimiento por su papel en la liberación de Venezuela.

Machado viajaría a Washington la próxima semana

Según explicó Trump en la entrevista, tiene entendido que María Corina Machado llegará a Estados Unidos la próxima semana, motivo por el cual expresó su disposición a recibirla personalmente. “Estoy deseando saludarla. Sería un gran honor”, afirmó el mandatario, quien volvió a resaltar su papel en la resolución de conflictos internacionales.

En ese contexto, Trump insistió en que durante su gestión logró detener ocho guerras, e incluso mencionó un conflicto adicional entre Tailandia y Camboya, al que se refirió como “ocho y cuarto”, reiterando que posee una lista detallada de esos procesos de pacificación.

Nueva crítica de Trump al Comité Noruego del Nobel

El presidente estadounidense aprovechó la conversación para cuestionar nuevamente al Comité Noruego del Nobel, al considerar que la entrega del premio a Machado representa una “gran vergüenza” para Noruega. Aunque dijo no tener claridad sobre la relación directa del país con el comité, sostuvo que la decisión afecta la imagen internacional de esa nación.

Trump argumentó que algunas de las guerras que, según él, ayudó a detener se prolongaron durante 30 años, por lo que consideró que, en teoría, debería haberse otorgado un Nobel por cada conflicto resuelto.

Reconocimiento a Machado y conversación previa

Tras el anuncio del Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado, Trump expresó públicamente su inconformidad por no haber sido él el galardonado. No obstante, destacó el trabajo de la líder opositora venezolana y reveló que sostuvieron una conversación, en la que, según relató, Machado le manifestó que él también merecía el premio.

El mandatario volvió a mencionar como ejemplo el caso de India y Pakistán, dos países con capacidad nuclear que, afirmó, estaban al borde de una guerra a gran escala tras el derribo de ocho aviones, situación que, según Trump, fue contenida gracias a su intervención.

Reunión ocurre tras captura de Nicolás Maduro

El eventual encuentro entre Trump y Machado se produciría más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro, quien fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar estadounidense dentro de territorio venezolano.

Estados Unidos acusa a Maduro de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para utilizarlos contra el país norteamericano. El exmandatario se declaró “no culpable” y deberá enfrentar una nueva audiencia el 17 de marzo.

Mientras tanto, la administración Trump avanza en un plan para “administrar Venezuela”, anunciado por el presidente y desarrollado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque Washington reconoce a Edmundo González y a María Corina Machado como líderes legítimos —con González como presidente electo— considera que ambos aún no están listos para gobernar, tras haber permanecido ocultos del régimen de Maduro durante un largo periodo.