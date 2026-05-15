Diva Jessurum recuerda cómo fue enterarse que padecía cáncer

Diva Jessurum conmocionó a sus seguidores tras revelar detalles inéditos sobre el momento en que recibió el diagnóstico de cáncer triple negativo en etapa dos, una noticia que, según confesó, cambió por completo el rumbo de su vida.

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Durante una entrevista en Caracol Radio, la barranquillera relató cómo una serie de dolores físicos aparentemente normales terminaron convirtiéndose en el inicio de una compleja batalla de salud.

“Sentía como rayos o rasguños de un tigre”

De acuerdo con el testimonio de Diva Jessurum, todo comenzó durante unas vacaciones de diciembre en su natal Barranquilla, cuando empezó a sentir molestias intensas durante las noches.

La periodista describió el dolor como “rayos o los rasguños de un tigre”, razón por la que decidió acudir a especialistas para encontrar respuestas.

Sin embargo, el camino hacia el diagnóstico estuvo lleno de confusión. Según contó, un primer médico le realizó una biopsia en la que fue pinchada nueve veces y posteriormente le aseguró que existía un “97% de probabilidad” de que no tuviera nada grave.

Con esa aparente tranquilidad, la presentadora continuó sus vacaciones sin imaginar que pocos días después recibiría una noticia devastadora.