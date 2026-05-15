Romeo Santos y Prince Royce en Bogotá 2026: fecha, preventa y boletería

Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Bogotá el próximo 2 de octubre con su gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, en un concierto que se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural y que marcará su único show en Colombia.



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La gira comenzó oficialmente ante un Fiserv Forum agotado en Milwaukee, Wisconsin, con un espectáculo inspirado en Nueva York, ciudad clave en la trayectoria artística de ambos cantantes. La puesta en escena incluyó visuales urbanos y una producción enfocada en resaltar la evolución de la bachata y el impacto internacional del género.

Durante el concierto inaugural, Romeo Santos y Prince Royce interpretaron canciones en formato de medleys, combinando algunos de los mayores éxitos de sus carreras con temas de su álbum colaborativo Better Late Than Never.

Entre las canciones incluidas en el repertorio estuvieron “La Diabla”, “Recházame”, “Eres Mía”, “Stand By Me”, “Dardos”, “Incondicional”, “Imitadora”, “La Carretera”, “La Amé”, “Necio”, “Promise”, “Corazón Sin Cara”, “Darte un Beso” y “Propuesta Indecente”.

El éxito de “Better Late Than Never”

El tour acompaña el éxito global del álbum Better Late Than Never, producción que superó los 412 millones de reproducciones en plataformas digitales y debutó en el primer lugar del ranking global de estrenos de álbumes en Spotify.

Además, el proyecto recibió reconocimiento de medios especializados como Billboard y Rolling Stone, mientras que canciones como “Lokita Por Mí” y “Dardos” lograron destacarse en listados internacionales y plataformas como TikTok.