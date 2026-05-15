El mensaje de Claudia Bahamón a su hijo

“Ayer viví uno de esos momentos que se quedan guardados para siempre”, escribió la presentadora en sus redes sociales, donde confesó que durante semanas sintió nervios y emoción al ver a su hijo iniciar su camino en la industria de la moda.

La huilense destacó además el valor simbólico del desfile, rodeada de colegas y amigas como Adriana Arboleda, Karen Martínez y otras figuras de la industria que también celebraron el debut de Samuel.



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Según contó Bahamón, la moda siempre ha sido una forma de expresión importante para su hijo. De hecho, Samuel comenzará en septiembre estudios de Fashion Business, Communication & Marketing en Madrid, enfocados en el mundo de la moda y la comunicación.

En el evento también estuvo presente el realizador audiovisual Simón Brand, padre de Samuel y expareja de Claudia Bahamón, quien fue captado siguiendo con orgullo el desfile desde la primera fila.