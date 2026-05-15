Más de dos décadas después de su propio debut en pasarela, Claudia Bahamón vivió un momento especial al ver a su hijo, Samuel Brand Bahamón, desfilar por primera vez en el Bogotá Fashion Week 2026.
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Samuel Brand Bahamón debutó como modelo durante la novena edición del Bogotá Fashion Week 2026, desfilando para la marca Old Maquiina. El momento resultó especialmente emotivo para su madre, Claudia Bahamón, quien recordó su propia primera pasarela en este mismo evento en 2002.
El mensaje de Claudia Bahamón a su hijo
“Ayer viví uno de esos momentos que se quedan guardados para siempre”, escribió la presentadora en sus redes sociales, donde confesó que durante semanas sintió nervios y emoción al ver a su hijo iniciar su camino en la industria de la moda.
La huilense destacó además el valor simbólico del desfile, rodeada de colegas y amigas como Adriana Arboleda, Karen Martínez y otras figuras de la industria que también celebraron el debut de Samuel.
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Según contó Bahamón, la moda siempre ha sido una forma de expresión importante para su hijo. De hecho, Samuel comenzará en septiembre estudios de Fashion Business, Communication & Marketing en Madrid, enfocados en el mundo de la moda y la comunicación.
En el evento también estuvo presente el realizador audiovisual Simón Brand, padre de Samuel y expareja de Claudia Bahamón, quien fue captado siguiendo con orgullo el desfile desde la primera fila.