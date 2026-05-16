El Consejo Nacional Electoral anunció la ampliación de los plazos para la postulación de testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores electorales de cara a las elecciones presidenciales y vicepresidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.



Lea: ¿Cuál es el país con más votantes colombianos en el exterior?

Según informó el tribunal electoral, la medida busca “garantizar una mayor cobertura y fortalecer las condiciones de transparencia del proceso”, especialmente en las jornadas de votación que comenzarán en el exterior desde el próximo 24 de mayo.

Con la modificación, las agrupaciones políticas podrán inscribir testigos electorales en el exterior hasta el domingo 17 de mayo a las 5:00 p. m. (hora colombiana). En el caso de los auditores de sistemas y observadores electorales, el plazo se extenderá hasta el miércoles 20 de mayo a la misma hora.

Hasta el momento, la plataforma tecnológica del CNE ha recibido 39.506 postulaciones de testigos electorales para las mesas habilitadas fuera del país. Además, se registran 939 auditores de sistemas, 229 observadores internacionales y 80 observadores nacionales.

El organismo electoral aclaró que el plazo para la inscripción de testigos electorales dentro de Colombia se mantiene vigente hasta el 24 de mayo de 2026 a las 11:59 p. m.

¿Qué hacen los testigos electorales?

Los testigos electorales cumplen labores de vigilancia y control en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras, con el objetivo de fortalecer la transparencia y reducir riesgos de fraude electoral durante la jornada democrática.

Para ejercer esta función, los ciudadanos deben ser postulados por partidos o movimientos políticos ante la Registraduría y recibir las credenciales correspondientes, conocidas como E-15 para mesas de votación y E-16 para escrutinios.



Le recomendamos: Cecilia López analiza el gobierno Petro: ¿cambio histórico o pausa política?

El anuncio del CNE se produce en medio de debates sobre las garantías electorales y la seguridad del software utilizado en las elecciones de 2026, luego de recientes reuniones entre magistrados del tribunal electoral, observadores internacionales y el gobierno nacional.