Del 21 de abril al 4 de mayo, Bogotá será sede de la trigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) que este año tendrá como eje temático ‘Escucharnos es leernos’ y contará con India como país invitado de honor.

Durante 14 días, la FILBo ofrecerá una programación cultural y académica dirigida a todos los públicos, con más de 500 actividades y la participación de invitados nacionales e internacionales. El evento, organizado por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se consolida como el principal encuentro editorial del país en el primer semestre del año.

Leer como acto de escucha

La temática de esta edición propone comprender la lectura como un ejercicio de diálogo y encuentro. Según Adriana Forero, directora de la Feria, la invitación es hacer una pausa en medio del ritmo cotidiano para reconocernos en la palabra del otro y entender la lectura como un acto profundo de construcción colectiva.

En la misma línea, Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para la Feria del Libro, señaló que la FILBo se ha posicionado durante 38 años como uno de los escenarios culturales más importantes del país, un espacio para dialogar, debatir y fortalecer el pensamiento crítico desde la diversidad de voces.

La apuesta invita a explorar la escucha y el silencio como principios activos que permiten abrir caminos hacia la empatía, la imaginación y el entendimiento mutuo.

India, protagonista en 2026

Por primera vez, los 23 pabellones distribuidos en los 60.000 metros cuadrados de Corferias recibirán a India como país invitado de honor. Se trata de una nación multicultural, con una tradición literaria milenaria y una diversidad lingüística, religiosa y filosófica que ha marcado la historia universal.

La embajada de India en Colombia expresó que la FILBo es una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina y que esta participación permitirá fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

Invitados y conmemoraciones

Entre los invitados internacionales se encuentran el escritor argentino Patricio Pron, el filósofo británico John Sellars, la autora rusa Anna Starobinets, la mexicana Dhalia de la Cerda y las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander, entre otros.

La programación también incluirá la presencia de autores nacionales como Mary Grueso, Andrea Cote, Felipe Restrepo Pombo y el ilustrador Raeioul.

Además, la FILBo conmemorará el centenario de publicación de Suenan timbres, de Luis Vidales, considerado el primer poemario vanguardista del país. También se recordarán los 50 años del fallecimiento de Gonzalo Arango y León de Greiff, así como el centenario del nacimiento de la escritora Rocío Vélez de Piedrahíta.

Epicentro de negocios editoriales

Más allá de su agenda cultural, la FILBo es un espacio estratégico para la industria editorial. El Salón Internacional de Negocios se realizará el 27 y 28 de abril y reunirá a profesionales del sector para negociar compra y venta de derechos.

En la edición anterior se concretaron 1.275 citas de negocios con una expectativa cercana a USD 5 millones, lo que reafirma el papel de la Feria como plataforma económica para el sector del libro en América Latina.

Finalmente, el evento también contará con el Fellowship Program, que permitirá la participación de agentes literarios internacionales interesados en conocer la oferta editorial colombiana y establecer alianzas comerciales a largo plazo.