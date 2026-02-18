Maduro comparecerá el 26 de marzo en corte de Nueva York

La próxima comparecencia judicial del exmandatario venezolano Nicolás Maduro ante una corte federal de Nueva York no se realizaría el 17 de marzo, como estaba previsto inicialmente. Pero la justicia de Estados Unidos fijó ahora la diligencia para el 26 de marzo, tras aceptar una solicitud presentada por la Fiscalía, con el consentimiento de la defensa.

De acuerdo con lo expuesto ante el tribunal, el aplazamiento obedece a “problemas de planificación y logística”, argumento que fue avalado por el juez del caso.

Maduro, de 63 años, fue capturado el 3 de enero durante una operación de Estados Unidos ejecutada en Caracas. Dos días después, el 5 de enero, compareció ante la justicia estadounidense, donde se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas que enfrenta.

Durante esa primera audiencia, el exjefe del régimen chavista aseguró ser un “prisionero de guerra”, en medio del proceso penal que ahora continúa en territorio norteamericano.

En la audiencia del 26 de marzo también deberá comparecer Cilia Flores, esposa de Maduro, de 69 años, quien fue extraída de Venezuela en la misma operación realizada por fuerzas especiales estadounidenses.

Ambos enfrentarán el proceso en la corte federal de Nueva York, donde avanza el expediente judicial.

Cambios en el poder en Venezuela

Tras la detención de Maduro, asumió de manera interina quien se desempeñaba como vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

Desde el arresto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y sostuvo que funcionarios estadounidenses participarán en la supervisión de la intervención norteamericana en ese país.

En ese contexto, Trump advirtió que Rodríguez podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”. Posteriormente, el 14 de enero, el mandatario republicano aseguró que sostuvo una llamada con la funcionaria y afirmó que Estados Unidos se la está “llevando muy bien con Venezuela”.

El proceso judicial contra Maduro continuará ahora con la audiencia programada para el 26 de marzo, fecha clave en el avance del caso en Estados Unidos.