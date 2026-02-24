Inicio
Mundo

FIFA solicitó informe de seguridad a México tras ola de violencia

Mar, 24/02/2026 - 15:52
Las sedes mexicanas aceleran medidas tras hechos de violencia recientes y responden a inquietudes de la FIFA antes del repechaje y la Copa del Mundo.
Fotografía aérea que muestra el Estadio BBVA, sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este viernes, en la ciudad de Monterrey (México). Los organizadores de la Copa Mundial en Monterrey harán una fiesta en el partido número 1.000 de la historia de la competición, que se celebrará dentro de cuatro meses, aseguró hoy Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede del norte mexicano.
Créditos:
EFE/ Miguel Sierra

Guadalajara y Monterrey trabajan a contrarreloj para disipar dudas sobre la seguridad que ofrecerán para una exitosa realización, tanto del repechaje, como del Mundial que arranca el próximo mes de junio.

Según reportes de diversos medios, la FIFA solicitó informes sobre la seguridad que vive el país después de los hechos de violencia que el pasado domingo dejó el operativo que resultó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco (al occidente del país).

La inquietud del máximo organismo del fútbol es porque, además de ser sedes de la Copa del Mundo, Guadalajara y Monterrey albergarán los partidos de repechaje, entre el 26 y 31 de marzo próximos, que definirán los últimos cupos para el evento.

En Guadalajara, las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo buscarán su boleto. En Monterrey, jugarán Surinam, Bolivia e Irak.

Ante la premura de regresar a la normalidad después de dichos acontecimientos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, y Samuel García, gobernador del de Nuevo León, se pronunciaron para subrayar que la seguridad está garantizada.

"Existen todas las garantías de seguridad, todas. No hay ningún riesgo", afirmó Sheinbaum en su tradicional conferencia matutina de este martes.

En Guadalajara, Lemus anunció la vuelta a clases a partir de este miércoles, luego del 'código rojo' que se implementó el domingo para "la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo".

En Monterrey, García puso en marcha la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", una iniciativa que busca, junto con la iniciativa privada, fortalecer la estructura del estado y proyectarla hacia el mundo.

"Estamos ante una oportunidad única de dejarle un legado a Nuevo León. Juntos para llegar al Mundial y mostrar lo mejor de Nuevo León", señaló García.

Además del repechaje, estas dos ciudades albergarán cuatro partidos de la justa mundialista cada una. Ciudad de México, la otra sede del país, recibirá cinco partidos de la Copa.

Mundo
México
Guadalajara
Monterrey
Mundial 2026
FIFA
FIFA World Cup
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Investigan muerte de Cecilia Quintero tras reclamo en farmacia de Cúcuta
Cecilia Quintero - Droguerías CAFAM
La mujer, afiliada a Nueva EPS, se desplomó luego de reclamar medicamentos y pañales en una droguería Cafam en Los Caobos. Las entidades anunciaron investigación.
Política
Angélica Lozano se desmarca de Petro y fija sus propuestas al Senado
Angélica Lozano, senadora de la República.
La senadora defiende su reelección, critica la constituyente, analiza el Gobierno Petro y fija sus prioridades: justicia, sistema político y garantías electorales.
Deportes
Camila Osorio vence a Tjen y avanza a octavos en Mérida
María Camila Osorio
La colombiana remontó ante la sexta favorita Janice Tjen y ahora enfrentará a la británica Katie Boulter en el WTA 500 mexicano.
Entretenimiento
Morat confirma 24 shows agotados en su tour mundial 2026
Morat confirma 24 shows agotados en su tour mundial 2026
La banda colombiana Morat vendió todas las entradas de 24 fechas en Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Madrid y Barcelona para 2026.