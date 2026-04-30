Desempleo en Colombia bajó a 8,8% en marzo, la cifra más baja en 8 años

El desempleo en Colombia registró una nueva caída y alcanzó el 8,8% en marzo de 2026, la cifra más baja para ese mes en los últimos ocho años, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando la tasa de desocupación se ubicó en 9,6%. Este resultado se da en un contexto de crecimiento del empleo, con la creación de 650.000 nuevos puestos de trabajo en el último año.

De acuerdo con la directora del DANE, Piedad Urdinola, la población ocupada en el país llegó a 24,3 millones de personas, mientras que el número de desempleados se redujo a 2,3 millones. En paralelo, la población fuera de la fuerza laboral aumentó a 14,3 millones.

Los sectores que más impulsaron la generación de empleo estuvieron concentrados principalmente en actividades relacionadas con el sector público. En particular, la administración pública, la defensa, la educación y la salud aportaron 369.000 nuevos ocupados. A estos se suman las actividades financieras y de seguros, que contribuyeron con 239.000 empleos adicionales.

En menor medida, también se registraron avances en el área de servicios públicos, consolidando una dinámica positiva en sectores clave de la economía.

Sin embargo, no todos los sectores mostraron resultados favorables. El informe del DANE evidencia que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdieron 242.000 empleos en el último año, convirtiéndose en el sector más afectado. Le sigue la industria manufacturera, que registró una caída de 166.000 puestos de trabajo.

En cuanto a la calidad del empleo, el reporte indica que la mayoría de los nuevos ocupados corresponden a trabajadores por cuenta propia, con 457.000 empleos generados bajo esta modalidad, frente a 361.000 vinculaciones en el sector privado.

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Otro aspecto destacado del informe es la reducción de la informalidad laboral. A nivel nacional, este indicador pasó de 57,7% en marzo de 2025 a 55,6% en el mismo mes de 2026. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad se ubicó en 41,0%.

Pese a la mejora en los indicadores generales, persisten brechas importantes en el mercado laboral. La tasa de desempleo entre los hombres fue del 7,1%, mientras que en las mujeres alcanzó el 11,0%, lo que evidencia una diferencia de 3,9 puntos porcentuales.

En el análisis regional, las 13 ciudades y áreas metropolitanas registraron una tasa de desocupación del 9,4%, mientras que en los centros poblados y el sector rural disperso la cifra fue menor, con un 6,3%.

Las ciudades con mayores niveles de desempleo en el trimestre enero-marzo de 2026 fueron Quibdó, con una tasa de 26,0%, y Riohacha, con 14,7%. En contraste, Villavicencio (8,0%) y el área metropolitana de Bucaramanga (8,4%) presentaron los niveles más bajos.

Finalmente, el DANE reportó que el desempleo juvenil, correspondiente a personas entre 15 y 28 años, se ubicó en 17,0% para el trimestre enero-marzo, mostrando una leve tendencia a la baja.

Aunque las cifras reflejan una mejora en el mercado laboral, los datos también evidencian desafíos estructurales, especialmente en sectores productivos clave y en la reducción de brechas de género, que siguen marcando la agenda económica del país.