Acuerdo entre Nueva EPS e Instituto de Cancerología garantiza atención oncológica

El Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo clave que permitirá garantizar la continuidad en la atención de pacientes con cáncer, evitando la suspensión de servicios médicos en esta institución de referencia nacional.

El entendimiento se produce luego de semanas de tensiones por temas financieros que amenazaban la prestación de servicios oncológicos. Con este avance, ambas entidades buscan estabilizar su relación y priorizar la atención de cientos de usuarios que dependen de tratamientos especializados.

Según informaron, el acuerdo contempla la firma de un nuevo contrato, prevista para el próximo 15 de mayo, que incluirá una “bolsa de medicamentos” destinada a asegurar el acceso oportuno a los tratamientos dentro del mismo Instituto. Esta medida apunta a fortalecer la integralidad en la atención y reducir posibles barreras para los pacientes.

La directora del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner, destacó que el proceso permitirá avanzar en la normalización de la relación institucional y garantizar la atención integral, especialmente para pacientes con sospecha de cáncer en patologías de difícil diagnóstico.

Además del componente asistencial, el acuerdo incluye mecanismos para el pago de la cartera pendiente entre las entidades. Para ello, se estableció que Nueva EPS realizará desembolsos en tres etapas, basados en cuentas previamente auditadas y conciliadas. También se crearán mesas de trabajo para revisar y resolver las glosas existentes, uno de los puntos que generaba mayores fricciones.

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, subrayó que el objetivo principal es garantizar la dignidad de los pacientes. “Una persona en Colombia que sufre cáncer debe sensibilizarnos a todos”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso de la entidad de cumplir con sus obligaciones financieras.

Dentro de las medidas acordadas, también se contempla la creación de un fondo anticipado de recursos, con el fin de evitar barreras en el ingreso de nuevos pacientes a instituciones de alta complejidad. Este punto resulta especialmente relevante para garantizar la atención oportuna, en particular en casos pediátricos.

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“No existirá un niño de la Nueva EPS sin una ruta definida para la atención de su sospecha o diagnóstico de cáncer”, enfatizó Ospina, al referirse a la importancia de establecer rutas claras de atención.

Otro de los pilares del acuerdo será el fortalecimiento de la investigación en cáncer. Ambas entidades coincidieron en la necesidad de impulsar la generación de evidencia basada en la vida real de los pacientes, lo que permitirá mejorar los resultados en salud y avanzar en nuevos desarrollos científicos en el país.

En cuanto a la prevención y detección temprana, Wiesner explicó que se trabajará de manera articulada con los territorios, dado que estas responsabilidades recaen principalmente en los servicios de salud cercanos a la población. Sin embargo, el Instituto brindará apoyo técnico y acompañamiento en estas estrategias.

El acuerdo también envía un mensaje al sistema de salud sobre la importancia del diálogo entre aseguradores y prestadores para superar diferencias y garantizar la continuidad de los servicios.

Finalmente, desde Nueva EPS se hizo un llamado a otros prestadores de salud para restablecer y fortalecer sus relaciones con la entidad, con el objetivo de consolidar una red que permita brindar atención oportuna y de calidad.

Con este paso, ambas instituciones buscan no solo superar las dificultades recientes, sino consolidar una alianza estratégica que garantice la continuidad, calidad y oportunidad en la atención oncológica en Colombia.