Deuda y atención a pacientes

La directora señaló que el Instituto espera que en los próximos días Nueva EPS firme acuerdos de pago, establezca contratos y garantice la atención de nuevos y futuros pacientes.

“Debo decir que en la actualidad el instituto no tiene contrato con la nueva EPS y tenemos una cartera que asciende a los $146.000 millones”, indicó.

Wiesner también reiteró que el Instituto continuará usando sus canales oficiales para informar a la comunidad sobre cualquier aspecto que pueda afectar la prestación del servicio.

“Repito que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo sus servicios porque en el control del cáncer todos tenemos que ver”, agregó.

Nueva EPS anuncia reunión de emergencia

Por su parte, Nueva EPS informó que su agente interventor, Jorge Iván Ospina, sostendrá una reunión de emergencia con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología para evaluar alternativas que permitan resolver el problema de flujo de recursos.

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La entidad señaló que el encuentro busca garantizar la continuidad de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. Además, Ospina envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios.

“El mismo comunicado emitido por el Instituto señala que los pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento no verán interrumpida su atención y que los servicios de urgencias continuarán operando con normalidad. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: no habrá interrupción en la atención. Hoy me reuniré con la señora gerente para que se restablezca y continúe la prestación de los servicios”, afirmó.

El agente interventor también aseguró que varias cuentas por pagar ya están validadas y serán canceladas la próxima semana.

“Aquellas cuentas que tenemos validadas serán pagadas la próxima semana. Nuestro propósito es construir confianza; no es fácil que un paciente se entere, por la radio o por cualquier otro medio, que sus servicios fueron cancelados”, manifestó.

Ospina reconoció la situación, pero sostuvo que la deuda acumulada se originó antes del proceso de intervención de Nueva EPS. También hizo un llamado al diálogo y a la concertación para evitar afectaciones a los afiliados.