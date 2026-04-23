Inicio
Política

¿Los candidatos presidenciales están obligados a debatir? Esto dice la ley

Jue, 23/04/2026 - 09:55
Las polémicas entre candidatos pusieron el foco en una duda jurídica que vuelve a marcar la campaña presidencial de 2026.
¿Los candidatos presidenciales están obligados a debatir? Esto dice la ley
Créditos:
Inteligencia Artificial

La campaña presidencial de 2026 entró en una nueva fase con una discusión que ya no gira solo alrededor de propuestas, sino de la disposición de los aspirantes a confrontarlas en público. En las últimas semanas, la controversia por las ausencias, los vetos cruzados y las condiciones para debatir volvió a poner una pregunta en primer plano: qué exige realmente la ley colombiana sobre los debates presidenciales.

La controversia escaló después de la Cumbre de Gobernadores realizada el 15 de abril en la Universidad de La Sabana. Allí, varios candidatos cuestionaron la ausencia de Iván Cepeda, entre ellos Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. Días después, el debate volvió a subir de tono cuando otros aspirantes denunciaron que algunos espacios se estaban convirtiendo en escenarios restringidos o con invitaciones selectivas.  

A eso se sumó otro episodio: la discusión por un encuentro en Cartagena alrededor de temas como gas, energía y exploración de hidrocarburos, al que tampoco asistieron todos los presidenciables esperados. 

Lo que sí establece la ley sobre debates

La regla central está en la Ley 996 de 2005. Esa norma, que regula varios aspectos de la campaña presidencial, señala que los candidatos a la Presidencia tienen derecho a realizar tres debates de hasta 60 minutos en medios públicos, siempre que la solicitud sea conjunta de todos o de algunos de los aspirantes y que en esa petición se definan las reglas y los temas. La misma ley también les permite una intervención individual de hasta cinco minutos en esos medios para presentar su programa de gobierno.  

Lo relevante es lo que la ley no dice. No establece una obligación de presencia en debates convocados por medios privados, universidades, gremios o foros ciudadanos. Tampoco fija una sanción automática por la inasistencia. En otras palabras, hoy en Colombia el debate presidencial existe como un derecho de acceso a ciertos espacios en el sistema de medios públicos, pero no como una carga jurídica obligatoria para cada candidato.  

Los intentos del Congreso para cambiar esa regla

El Congreso sí ha intentado modificar ese panorama. En 2024 cursó un proyecto impulsado por el representante David Racero para introducir la obligación de asistir a debates públicos dentro de la campaña presidencial. En 2025 se radicó otro proyecto más amplio, el 28 de 2025 Cámara, que propone hacer obligatoria la asistencia a debates para candidaturas a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías. Esa iniciativa fue aprobada en primer debate en noviembre de 2025 y tiene ponencia publicada para segundo debate, pero todavía no hace parte de la legislación vigente.  

Por eso, la campaña de 2026 sigue moviéndose con una regla básica: hay presión política para debatir, pero no una obligación legal de hacerlo. El efecto inmediato es que la discusión continuará trasladándose a la opinión pública, a los organizadores de foros y a las propias campañas, que seguirán negociando formatos, invitados y condiciones mientras se acerca la votación del 31 de mayo.  

 

Candidatos 2026
Elecciones
Elecciones 2026
Política
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Gobierno ordenó pasar $25 billones de ahorros pensionales a Colpensiones
Colpensiones.
Decreto fija plazos para mover ahorros de afiliados que se cambiaron al sistema público. La medida genera críticas por posibles choques con la ley.
Tendencias
Día Mundial del Libro: autores colombianos que no puede ignorar
En el marco del Día Mundial del Libro, este artículo recorre las voces más representativas de la literatura colombiana contemporánea.
En el marco del Día Mundial del Libro, conozca algunas de la voces más representativas de la literatura colombiana contemporánea.
Colombia
UNP respondió a Angie Rodríguez y negó falta de protección tras denuncias
Augusto Rodríguez.
La UNP aseguró que Angie Rodríguez tiene un esquema robusto, pese a que la funcionaria denuncia amenazas, espionaje y una red de poder en el Gobierno.
Mundo
Esto cambia con la reclasificación de la marihuana en EE. UU.
Fotografía de archivo del 2 de diciembre de 2022 que muestra botellas de aceite de cannabidol (CBD) en una planta de procesamiento de la granja Pura Hepworth, en Milton, Nueva York (Estados Unidos).
La sustancia pasa de la categoría I a la III, lo que abre la puerta a más investigación médica, aunque el uso recreativo sigue prohibido a nivel federal.