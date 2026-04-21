La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó avances en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, pero advirtió que persisten focos de violencia en varias regiones y pidió reforzar las garantías de seguridad de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Ante el Consejo de Seguridad, Miroslav Jenča, representante especial del secretario general, señaló que el país atraviesa “un momento importante de su vida política” tras las elecciones legislativas de marzo, que calificó como “en gran medida pacíficas e inclusivas”.

El diplomático reconoció el papel de las fuerzas de seguridad, los observadores y la Defensoría del Pueblo en la protección del proceso electoral, aunque insistió en la necesidad de garantizar una campaña presidencial “segura y pacífica, libre de violencia y estigmatización”.

También condenó las amenazas contra candidatos y subrayó que la protección de aspirantes y votantes debe ser prioridad.