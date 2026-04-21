Inicio
Entretenimiento

Carlos Vives anuncia canción con Juan Luis Guerra inspirada en García Márquez

Mar, 21/04/2026 - 17:22
Carlos Vives anunció 'Yo sigo buscando el mar', una colaboración con Juan Luis Guerra, inspirada en 'Cien años de soledad'.
Carlos Vives Juan Luis Guerra canción
Créditos:
EFE

 Carlos Vives presentó este martes su nuevo sencillo 'Buscando el mar', una esperada colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra que rinde tributo al universo literario de Gabriel García Márquez y toma como inspiración 'Cien años de soledad'.

La canción retoma la historia del mítico pueblo de Macondo para transformarlo en un relato musical sobre la búsqueda, la nostalgia y la libertad, detalla un comunicado.

El tema fue creado por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al Nobel colombiano, utilizando la figura de un personaje que anhela llegar al mar como metáfora de libertad.

La propuesta combina ritmos caribeños y pop con una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano.

"Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo, sumándose junto a su (agrupación) 440 al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo, especialmente la de ese hombre que buscaba el mar", dijo Vives en la nota.

La canción, que inicialmente llevaba el nombre 'La ciénaga del tiempo', evolucionó a 'Buscando el mar' tras la incorporación de Guerra, quien propuso el nuevo título.

El tema también tiene un valor emocional especial para Vives, ya que incluye la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado, antes de su fallecimiento.

"Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está en esta barca perdida en la soledad / Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está, como quisiera en la vida volver a empezar", dice el coro.

"He admirado la música y la carrera de Carlos por muchos años, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos", expresó por su parte Juan Luis Guerra.

El lanzamiento llega acompañado de un video que combina imágenes del pasado y presente de ambos artistas junto con la letra de la canción.

'Buscando el mar' es el segundo adelanto de 'El último disco', un álbum concebido como una colección de canciones para compartir y recordar valores esenciales.

Antes de este estreno, Vives presentó 'Te dedico', una propuesta íntima centrada en la gratitud y el regreso a lo esencial. 

Creado Por
Agencia EFE
Carlos Vives
Estrenos musicales
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Historias
Renunció a su trabajo de oficina para recorrer 64 países: esta es su historia
Renunció a su trabajo de oficina para recorrer 64 países: esta es su historia
La historia de Alejandro Turbay, el colombiano que renunció a su trabajo en 2015 y viajó por 64 países, construyendo una vida nómada y sostenible alrededor del mundo.
Colombia
¿Por qué quedó libre Carlos Mattos? Las claves de su libertad condicional
Carlos Mattos.
Cumplimiento de pena, renuncias judiciales y beneficios por estudio explican por qué un juez ordenó la libertad condicional de Carlos Mattos.
Colombia
Se disparan inadmisiones por turismo sexual en Colombia
Migración
En menos de cuatro meses de 2026 ya se superan 60 casos, más de la mitad de todo 2025. Medellín concentra buena parte de los controles.
Entretenimiento
Carlos Vives anuncia canción con Juan Luis Guerra inspirada en García Márquez
Carlos Vives Juan Luis Guerra canción
Carlos Vives anunció 'Yo sigo buscando el mar', una colaboración con Juan Luis Guerra, inspirada en 'Cien años de soledad'.